«Его заявления не воспринимаются всерьёз»: как Зеленский намерен «возвращать» Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев «обязательно вернёт» Донбасс. На пресс-конференции украинский лидер подчеркнул, что исключает возможность разрешения конфликта на юго-востоке страны военным путём, и сообщил, что законопроект об особом статусе Донбасса будет вынесен на обсуждение «нормандской четвёрки». По мнению экспертов, высказывания Зеленского напоминают слова его предшественника Петра Порошенко. Аналитики отмечают, что Киев может предпринять целый ряд шагов по налаживанию связей с населением Донбасса, однако пока подобных действий со стороны украинских властей не последовало.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев вернёт территории Донбасса. Об этом он сообщил журналистам 10 октября в ходе пресс-конференции, на которой собрались более 300 журналистов. Мероприятие представляет собой своеобразный пресс-марафон: для общения с президентом по очереди приглашают отдельные группы репортёров.

«Вся та часть людей, которая живёт там, и они знают, думают, они чувствуют себя украинцами, они должны знать, что мы их не оставляем, мы их не бросаем, мы их обязательно вернём вместе с территориями. Это наш план А», — заявил Зеленский в ходе мероприятия, которое транслировали украинские телеканалы.

План Б, по словам президента Украины, заключается в предоставлении возможности всем желающим переселиться на подконтрольные Киеву территории, если процесс возвращения регионов Донбасса в состав Украины затянется.

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При этом Зеленский заявил, что исключает возможность возвращения территорий Донбасса военным путём.

«Я как президент не готов терять наших людей, поэтому выбрал дипломатический путь... Я всегда говорил, если мы говорим о людях и территориях, первый приоритет — люди, второй приоритет — территории​​​. Я хочу попробовать благодаря минскому и нормандскому формату найти пути», — подчеркнул Зеленский.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с RT обратил внимание на то, что заявления нынешнего главы государства о возвращении территорий практически повторяют слова Петра Порошенко. Но слова экс-президента так и остались словами, далёкими от реальности.

«Зеленский полностью повторяет заявления Порошенко. Меняется рост и вес украинского президента, реалистичность его заявлений не меняется. По форме и содержанию остаются такими же», — отметил эксперт.

Ищенко напомнил, что большинство людей, проживающих в Донбассе, не хотят жить на Украине.

«Они, собственно, за это и воюют. Они воюют за это уже пять лет, а без поддержки большинства населения это практически невозможно. Наверное, там есть какие-то жители, которые захотят жить на Украине, но их меньшинство», — подчеркнул политолог.

Вопрос Крыма

Во время общения с журналистами Зеленский вспомнил и о Крыме, заявив, что хочет вернуть повестку полуострова в переговорный процесс в рамках нормандского формата.

«Для меня нормандский формат — это ещё возможность возвращения вопроса Крыма. Просто возвращение его хотя бы к обсуждению. Потому что сейчас не существует никакого трека, где обсуждается этот вопрос», — сказал президент Украины.

Автомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики (ДНР)

© Сергей Аверин/РИА Новости

На это заявление отреагировали в МИД России. Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко подчеркнул, что намерение Зеленского использовать площадку нормандского формата для обсуждения ситуации вокруг Крыма не имеет смысла.

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«Нормандский формат был создан для разрешения конфликта на юго-востоке Украины. Для каких-то других вещей он не предназначен. Желания президента Украины немного не соответствуют тем реалиям, которые сложились за последние пять лет, прошедшие с момента создания формата», — заявил российский дипломат в интервью ТАСС.

Напомним, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос принадлежности Крыма закрыт, в том числе и в 2018 году, комментируя позицию США. Тогда по итогам переговоров с Дональдом Трампом в Хельсинки Владимир Путин выразил несогласие с позицией США о незаконности присоединения Крыма к России.

«У нас другая точка зрения. Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединённых Наций. Для нас, для Российской Федерации, этот вопрос закрыт», — подчеркнул Путин.

Ростислав Ищенко в разговоре с RT также напомнил, что саммит «нормандской четвёрки» не подразумевает обсуждение вопроса принадлежности Крыма.

«Нормандский формат вообще не занимается Крымом. И вообще саммит в нормандском формате пока не планируется, потому что Украина не выполняет условий, при которых он может состояться. Соответственно, зачем говорить о том, чего нет?» — считает Ищенко.

Об отсутствии темы Крыма в повестке нормандского формата напомнил и директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«Нормандский формат изначально подразумевал и задумывался как площадка для обсуждения проблем, связанных с Донбассом. И я совершенно не уверен, что все стороны, участвующие в нормандском формате, согласятся рассматривать в его рамках какой-либо статус Крыма. Это очень маловероятная ситуация. Западные партнёры прекрасно понимают, что это в значительной степени усложнит работу этой площадки», — отметил политолог.

Безальтернативная формула

В ходе пресс-конференции Зеленский также сообщил журналистам, что на обсуждение «нормандской четвёрки» будет вынесен и закон об особом статусе Донбасса, подчеркнув, что этот закон не будет приниматься без подробного общественного обсуждения.

«Какой будет новый закон об особом статусе? Пункты, красные линии мы готовы обсуждать с обществом, журналистами и только после этого с Верховной радой, и только после этого голосовать», — заявил Зеленский.

Напомним, порядок реализации минских договорённостей, в том числе введения в действие особого статуса Донбасса, регулируется формулой Штайнмайера. Согласование этой формулы вызвало недовольство украинских радикалов, которые устроили акции протеста в нескольких городах Украины.

При этом, отвечая на вопросы журналистов, Зеленский подчеркнул, что альтернативы формуле Штайнмайера по урегулированию конфликта в Донбассе нет. Однако добавил, что Киев ещё не утвердил формулу и оговорённые в ней процессы законодательно.

«Внедрение формулы Штайнмайера не состоялось. Оно может состояться только в законе об особом статусе. Имплементация этой формулы может состояться только в законе. То есть формула Штайнмайера вступает в силу тогда, когда вступает в силу закон об особом статусе. Именно такой порядок», — пояснил Зеленский.

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Денис Денисов в разговоре с RT отметил, что, несмотря на заявления украинского президента о возвращении территорий и принятии новых законов о статусе Донбасса, многими жителями ДНР и ЛНР Украина не воспринимается как дружественное государство.

«Особенно это касается людей, которые живут рядом с линией соприкосновения, — они потеряли родных и близких и продолжают все эти пять лет переносить лишения. И очень сильно нужно будет постараться украинским властям, президенту, чтобы как минимум переубедить этих людей», — считает Денисов.

По словам эксперта, на Украине есть целый ряд механизмов, которые могут быть задействованы для проведения подобной политики.

«Сначала пусть начнут с пенсий, прекращения обстрелов, со снятия блокады, переговоров. Тогда уже можно будет разговаривать о более конкретных вещах. Потому что сейчас подобные заявления не воспринимаются всерьёз, а скорее выглядят неким набором лозунгов, которые перекочевали из избирательных кампаний Зеленского и партии «Слуга народа», за которыми не скрываются конкретные намерения и действия», — отметил эксперт.

В настоящий момент нет каких-либо оснований и предпосылок полагать, что украинская сторона радикально изменила свою позицию по конфликту в Донбассе и предпринимает все возможные усилия для того, чтобы его урегулировать, считает Ростислав Ищенко. Заявления Зеленского о возвращении каких-либо территорий говорят «о поверхностном понимании вопроса», считает эксперт.

«Дело в том, что Зеленский вообще не понимает, о чём он говорит. Может быть, он хорошо разбирается в шутках со сцены, но в политике он разбирается очень плохо. Он говорит то, что ему написали его помощники, его заявления абсолютно нереалистичны», — заключил политолог.