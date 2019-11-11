На Украине назвали условие прекращения «войны с Россией»

Украинский вице-премьер по европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет находиться «в состоянии войны» с Россией до тех пор, пока не будут «возвращены оккупированные территории».

«Я за то, чтобы война с Россией закончилась. Я за то, чтобы в долгосрочной перспективе мы как-то нормализовали свои отношения, но это не будет по принципу «взяли и забыли». Россия должна заплатить цену за свою агрессию. И конец войны — это деньги, заплаченные за агрессию, и возврат Крыма, сколько бы времени на это ни ушло», — сказал Кулеба в разговоре с РБК-Украина.

По его словам, там «распилили и вывезли заводы, там шахты затоплены», а «если есть экологическая катастрофа — все эти цифры нужно считать».

«Но я глубоко убеждён, что война с Россией будет длиться до тех пор, пока Крым не вернётся в состав Украины. Война началась с Крыма — война Крымом и закончится. И мы в этой войне будем воевать за Крым», — заявил он.

При этом вице-премьер подчеркнул, что под «войной» он прежде всего имеет в виду «политико-экономический путь».

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Киеву репарации.

В Госдуме, комментируя его слова, подчеркнули, что Россия не является стороной конфликта и требовать от неё компенсацию неразумно.

В Кремле также призвали не забывать, кто начал войну в Донбассе и где находится Донбасс.

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.