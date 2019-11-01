В Госдуме ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT слова украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который заявил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.

«Думаю, что украинский министр перепутал блага государства и чьи-то политические амбиции. Россия не является стороной конфликта и требовать от неё какую-либо компенсацию по меньшей мере неразумно», — подчеркнул парламентарий.

По словам Бальбека, как показывает опыт встречи «нормандской четвёрки», эскалация конфликта в первую очередь зависит от официального Киева.

Он также добавил, что перспектива получения компенсаций нулевая.

Ранее Криклий заявил о том, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.

При этом он считает недопустимым взимание средств с украинцев за восстановление неподконтрольных территорий. По его словам, это «априори невозможно».