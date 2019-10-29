Зеленский объявил о запуске фонда для международной поддержки Донбасса

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Украина совместно со Всемирным банком запускают фонд для международной поддержки Донбасса. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе инвестиционного форума в Мариуполе.
Зеленский объявил о запуске фонда для международной поддержки Донбасса
  • ©president.gov.ua

«Говоря о будущем, мы с нашим партнёром — Всемирным банком — запускаем работу фонда международной партнёрской поддержки для восстановления и будущей реинтеграции Донбасса», — цитирует главу государства УНН.

По его словам, в ходе мероприятия украинская сторона представила потенциальным инвесторам сотни проектов, было подписано 12 меморандумов.

Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что денег на восстановление Донбасса у властей страны нет.

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