Зеленский объявил о запуске фонда для международной поддержки Донбасса
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«Говоря о будущем, мы с нашим партнёром — Всемирным банком — запускаем работу фонда международной партнёрской поддержки для восстановления и будущей реинтеграции Донбасса», — цитирует главу государства УНН.
По его словам, в ходе мероприятия украинская сторона представила потенциальным инвесторам сотни проектов, было подписано 12 меморандумов.
Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что денег на восстановление Донбасса у властей страны нет.