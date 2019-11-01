В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс

В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.

«Мы не относим это заявление к разряду удачных. Давайте не будем всё-таки забывать, кто начал войну в Донбассе, где находится Донбасс», — цитирует ТАСС пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

По словам представителя Кремля, речь идёт о внутриукраинском конфликте, а Россия в настоящее время вместе с рядом стран «делает всё возможное, чтобы оказать содействие в урегулировании» ситуации.

Отвечая на вопрос, возможно ли участие российской стороны в восстановлении Донбасса, он указал, что это зависит от того, «что будет происходить» и как будет происходить урегулирование.

Ранее украинский министр заявил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Киеву репарации.

В Госдуме, комментируя его слова, подчеркнули, что Россия не является стороной конфликта и требовать от неё компенсацию неразумно.

В Совете Федерации RT также прокомментировали заявление Криклия.