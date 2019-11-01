Косачёв ответил на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс

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Полина Полетаева
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал RT заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия о том, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
Косачёв ответил на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
  • РИА Новости

«Это заявление абсолютно неприемлемо. Это заведомо ложная интерпретация событий на юго-востоке Украины. Прямую ответственность за то, что этот кризис разразился, несут организаторы «майдана», совершившие антиконституционный переворот. Этот переворот не был принят значительной частью населения Украины. И конфликт имеет исключительно внутриукраинские истоки и последующее внутриукраинское урегулирование», — сказал он.

Сенатор также отметил, что «Россия активно содействует» урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

«Всё, что Россия могла сделать для того, чтобы предотвратить необратимый сценарий развития событий, Россия сделала. И Украина должна быть за это благодарна. А всё остальное — это просто с больной головы на здоровую», — добавил Косачёв.

Ранее Криклий заявил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.

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