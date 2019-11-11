«Повторение тезисов Порошенко»: как Украина намерена защищаться от «российской агрессии»

Вооружённые силы Украины готовы самостоятельно защитить страну от «нападения» российской армии. Такое заявление сделал министр обороны страны Андрей Загороднюк. При этом глава военного ведомства признал, что «критического усиления» войск РФ вблизи рубежей Украины не наблюдается. По мнению экспертов, в Киеве продолжают нагнетать русофобскую истерию, пытаясь таким образом скрыть внутренние проблемы. Между тем Минобороны страны намерено усиливать ВСУ посредством интеграции с НАТО. В частности, Загороднюк не исключает, что, согласно стандартам альянса, будет отменён призыв на военную службу. Однако контрактная армия — слишком дорогое удовольствие для Киева, полагают аналитики.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о готовности ВСУ собственными силами защитить страну от «нападения» России.

«Мы смотрим на разные сценарии развития событий. Конечно, у нас есть отработанные ответы на такой сценарий (вторжение со стороны РФ. — RT)», — сообщил Загороднюк в эфире программы «ТСН.Тиждень» на телеканале «1+1».

Глава военного ведомства отметил, что его тревожит «милитаризация Крыма», но при этом «критического усиления» российских войск вблизи Украины разведка пока не зафиксировала.

«Мы всегда чувствуем угрозу. Потому что наша задача — защитить страну при любых сценариях, и, конечно, мы смотрим на разные сценарии сейчас. Мы не видим усиления какого-то критического, то есть которое бы не входило в те планы, о которых мы знали ещё с начала года», — сказал Загороднюк.

На вопрос журналистки о том, как Киеву может помочь НАТО, Загороднюк ответил, что альянс оказывает «системную поддержку», направленную на развитие оперативной совместимости украинской армии с вооружёнными силами военного блока. Также он напомнил, что западные страны поставляют Украине военную технику и обучают личный состав.

Кроме того, Загороднюк сообщил, что в рамках интеграции страны в НАТО власти в перспективе могут отменить обязательный призыв на военную службу. По словам министра обороны, переход к контрактной армии соответствует официальной позиции украинского государства и его личной точке зрения на способ комплектования вооружённых сил.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк

© SERGEI SUPINSKY / AFP

Старая риторика

Киев регулярно выдвигает обвинения в адрес Москвы о якобы имеющихся планах вторжения. В середине прошлого месяца замглавы Генштаба ВСУ Алексей Таран сообщил, что Россия якобы ведёт подготовку к «полномасштабной военной агрессии» в отношении Украины. Нападение, как полагает офицер, может произойти в том числе с территории Белоруссии и Молдавии.

В сводках Генштаба ВСУ ежедневно упоминаются российские подразделения, которые якобы ведут провокационные обстрелы украинских позиций в Донбассе. Например, в сообщении от 11 ноября говорится, что «вооружённые формирования РФ» 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский также неоднократно говорил об «агрессии», которой подверглась страна, и о необходимости принятия мер по отражению «нападения». В начале осени он поручил Минобороны утвердить «план обороны, комплекс мероприятий по обеспечению безопасности страны от агрессии».

В конце сентября, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, Зеленский продемонстрировал пулю калибра 12,7 мм. По его словам, от аналогичной пули погиб украинский оперный певец Василий Слипак, «защищавший Украину от российской агрессии». Президент Украины заявил, что Россия вторглась в Донбасс и «аннексировала» Крым.

В беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова полковник в отставке Андрей Кошкин констатировал, что действующее руководство Украины продолжает «эксплуатировать русофобскую риторику». По мнению эксперта, она необходима для поддержания радикальных настроений в обществе и обоснования прозападного курса страны.

«Украинская государственность изначально зиждилась на отторжении всего русского и российского. В каком-то плане это естественное состояние для тех, кто попадает в высокие киевские кабинеты. Неудивительно, что Зеленский и его окружение, пусть и в чуть менее жёсткой форме, продолжают повторять тезисы, которые ранее озвучивал Порошенко. Также Зеленский наверняка видит в русофобии способ приблизить страну к НАТО», — сказал Кошкин.

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

© Reuters/Ukrainian Presidential Press Service

В комментарии RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко предположил, что регулярные заявления о «российской агрессии» позволяют Киеву сохранять напряжённую ситуацию в Донбассе. По мнению эксперта, нынешние украинские власти не заинтересованы в мирном урегулировании гражданского конфликта.

«Бесконечные пугалки о готовящемся нападении российской армии нужны для отвлечения внимания общества от внутренних проблем. В реальности в Киеве прекрасно понимают, что ничего подобного не произойдёт. Поэтому Загороднюк оговаривается, что, дескать, сейчас Москва не наращивает группировки войск. На самом деле РФ проводит очень корректную политику вблизи границы с Украиной, избегая действий, которые могут быть истолкованы как провокационные», — подчеркнул Дрозденко.

«На пустом месте»

Интеграция в Североатлантический альянс воспринимается Киевом как один из способов усилить обороноспособность страны. 31 октября на встрече с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом Зеленский сообщил, что Украина проводит «комплексную реформу», в рамках которой изменяются система управления войсками, схемы логистики и порядок медицинского обеспечения.

По итогам переговоров Зеленский и Столтенберг не озвучили объём военной помощи альянса, который будет оказываться ВСУ. В предыдущие годы Украина через трастовые фонды получила по линии НАТО более €40 млн.

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Как пояснил Андрей Кошкин, Киеву «достаются крохи с натовского стола». Более-менее весомую военную помощь ВСУ оказывают только США (около $250 млн ежегодно). «Поддержка» альянса сводится к предоставлению в основном консультационных услуг и финансированию отдельных структурных реформ в вооружённых силах.

Сложившуюся ситуацию Кошкин объяснил нежеланием европейских государств обострять отношения с Россией. Также, как предполагает эксперт, Брюссель опасается, что Киев не сможет «целесообразно» распределить выделяемые средства. По мнению эксперта, пик укрепления отношений Украины с альянсом пришёлся на 2014—2015 годы, а затем связи пошли на спад.

«Визит Столтенберга фактически завершился ничем, хотя Киев явно ожидал большего. Чтобы скрыть эту пустоту, обе стороны говорят о необходимости выполнения стандартов, хотя, когда происходило расширение на восток, альянс закрывал глаза на качество их выполнения. Брюссель не собирается открывать перед Киевом дверь, поэтому текущее сотрудничество осуществляется в обход плана действий по членству (ПДЧ)», — рассуждает Кошкин.

В условиях нехватки денежных средств на нужды ВСУ Киев последовательно наращивает объём военного бюджета. В 2020 году он достигнет рекордного уровня в 245 млрд гривен (около $10 млрд). Это почти четверть государственных доходов страны. Больше денег Украина тратит только на выплату долгов международным кредиторам.

Однако растущие ассигнования в оборонный сектор не позволяют Киеву успешно решать проблемы с перевооружением армии. Так называемая военная доктрина Зеленского предусматривает модернизацию ВСУ. На закупки новой военной техники планируется направлять около 30% оборонного бюджета.

Военнослужащие Украины на учениях

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При этом в команде Зеленского обещают серьёзный рост денежного довольствия военнослужащих. Например, в апреле советник президента Иван Апаршин заявил, что солдаты смогут рассчитывать на зарплату до €1 тыс., а полковники — до €2,5 тыс.

Как считает Дмитрий Дрозденко, обещания Зеленского и его окружения требуют кратного увеличения военного бюджета. По его мнению, взрывной рост расходов на содержание ВСУ обернётся социально-экономической катастрофой для населения. В связи с этим стремление Киева создать контрактную армию он назвал нереализуемым.

«Киев откровенно подражает Западу, хотя находится в совершенно ином положении. Если, как заявляет Загороднюк, Украине необходимо защищаться от «злой» России, то без призывников не обойтись. Как показывает практика, контрактная армия очень дорого обходится государству и хороша прежде всего для экспедиционных миссий. Да и боевой дух у контрактников, по крайней мере, западных, так себе», — отметил аналитик.

Руководство Украины продолжает проводить непоследовательные военные реформы, пытаясь внедрить стандарты НАТО и справиться с проблемой дезертирства, говорит эксперт.

«Огромное негативное влияние на ВСУ оказывает отсутствие оригинальных военных традиций, отсюда, кстати, и неудовлетворительное морально-психологическое состояние войск. Украинская армия возникла на пустом месте, так как в первые годы своего существования отреклась от советского прошлого. Сейчас идентичность ВСУ строится лишь на слепой ненависти к России и бездумном потакании Западу», — подытожил Дрозденко.