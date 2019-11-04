«Попытка переписать Минские соглашения»: почему Киев заявил о готовности разместить канадских миротворцев в Донбассе

Говоря о готовности разместить миротворцев, в том числе канадских, в Донбассе, Киев фактически признаёт, что не собирается выполнять Минские соглашения. Так эксперты прокомментировали заявление замглавы МИД Украины Василия Боднара. Ранее дипломат во время своего визита в Канаду заявил, что в случае провала переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке страны у украинских властей есть план Б — миротворческая операция. Аналитики отмечают, что аналогичную идею продвигала администрация предыдущего президента Петра Порошенко, однако эти усилия не увенчались успехом.

Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар 2 ноября завершил визит в Канаду, где принял участие в съезде Конгресса украинцев Канады и встретился с коллегами из канадских МИД и Минобороны. Он также дал интервью телерадиокомпании CBC, в котором сообщил, что Киев готов «пригласить» в Донбасс канадских миротворцев.

«Если работы на этом направлении (выполнение Минских соглашений. — RT) окажется недостаточно или она не даст результатов, то мы вернёмся к плану Б, в рамках которого продвигается идея о миротворческой операции в Донбассе на Украине, а затем мы попросим принять в ней участие Канаду как одного из наших главных союзников», — сказал он.

В разговоре с канадскими журналистами Боднар подчеркнул, что надеется на помощь других государств в давлении на Россию. Якобы именно позиция Москвы может сорвать выполнение Минских соглашений.

«К России нет никакого доверия. Россия нарушила все международные договорённости, которые она заключала с Украиной. Она нарушила свои международные обязательства в отношении Украины, — заявил Боднар. — Нам по-прежнему нужно, чтобы весь мир сплотился и оказал помощь в реализации Минских соглашений».

Последний союзник

Источник RT в партии Владимира Зеленского «Слуга народа» отметил, что данное обращение к Канаде связано с определённым «разочарованием Киева» в других своих западных партнёрах.

«Зеленский разочарован в политике Франции и Германии, руководство которых демонстрирует усталость от Украины. Он спровоцировал скандал в США, поэтому глупо рассчитывать на помощь Дональда Трампа. Канада сейчас является одним из немногих партнёров, которые ещё могут поддержать Украину», — заявил собеседник RT.

Как отмечают эксперты, власти в Киеве надеются на поддержку многочисленной украинской диаспоры.

По словам аналитиков, традиционно в ней сильны националистические настроения, так как именно в Канаде осели многие участники бандеровского движения, сотрудничавшие с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. В частности, дедушка нынешнего министра иностранных дел страны Христи Фриланд Михаил Хомяк во время войны работал в публиковавшей антисемитскую и пронацистскую пропаганду газете «Краківські вістi».

«К Франции, Германии и США они уже обращались. И, как я полагаю, особого понимания не достигли, — заявил в беседе с RT доцент МГИМО Кирилл Коктыш. — В Канаде есть мощная украинская диаспора. Здесь расчёты вполне прозрачны. Миротворцами могут оказаться те же самые украинцы, но с канадскими паспортами. Но Канада не является участником ни нормандского формата, ни каких бы то ни было других форматов, связанных с урегулированием на востоке Украины».

В настоящее время канадские инструкторы занимаются подготовкой украинских военных в рамках операции UNIFIER. С этой целью на Украине на ротационной основе присутствует канадский армейский контингент численностью около 200 человек. В марте 2019 года Оттава продлила работу военной миссии до 2022 года.

Нынешнее руководство Канады никогда прямо не заявляло, что намерено разместить на Украине своих миротворцев. Однако в феврале постоянный представитель Канады в ООН Ричард Арбайтер призвал Организацию Объединённых Наций рассмотреть возможности поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. По его словам, Канада готова внести свой вклад в достижение этой цели.

"Now is the time to seriously consider ways the @UN can support #Ukraine’s sovereignty and territorial integrity and the return to #peace. Canada stands ready to do its part." - Ambassador @ArbeiterRichard 🇨🇦🇺🇳🇺🇦 pic.twitter.com/KwfMhhLlc1 — Canada Mission UN (@CanadaUN) February 20, 2019

В то же время оппозиционная Консервативная партия Канады критикует правительство Джастина Трюдо за недостаточную поддержку Украины. Консерваторы не раз заявляли, что Оттава должна добиваться создания миротворческих сил, которые разместились бы на границе Украины с Россией, и возглавить эту миссию.

Следуя за Порошенко

13 сентября на форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве Зеленский заявил, что выступает за размещение миротворческого контингента на границе России и Украины.

«Я был бы доволен, если бы миротворцы были на границе Украины и России. Пожалуйста, мы их туда приглашаем», — подчеркнул украинский президент.

10 октября Зеленский в рамках многочасовой пресс-конференции вновь заявил журналистам, что, по его мнению, миротворцы должны разместиться на украинско-российской границе. Он отметил тогда, что намерен поднять этот вопрос на возможной встрече с лидерами России, Франции и Германии в нормандском формате.

Источник RT в украинском МИД подтвердил наличие у Киева планов размещения на границе с Россией миротворцев из Канады.

«Эта идея обсуждалась ещё при президенте Петре Порошенко, — заявил RT дипломат. — Насколько мне известно, Канада тоже поддерживала эту инициативу. Тогда миротворцев предлагали разместить не на линии разграничения, а вдоль украинско-российской границы. Эту же модель хочет внедрить и Владимир Зеленский. Насколько я понимаю, обсудить её хотят во время встречи в нормандском формате. Но вероятность воплощения в жизнь этой инициативы крайне мала, поскольку против миротворцев у своей границы выступает Россия».

Джастин Трюдо и Пётр Порошенко

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Действительно, ранее идею о миротворческой миссии на украинско-российской границе активно поддерживал бывший президент Пётр Порошенко. Как подчёркивает телеканал CBC, прежний украинский лидер ещё в 2017 году обсуждал её с канадским премьером Джастином Трюдо.

Тогда же в интервью CBC Пётр Порошенко заявлял, что Канада должна принять участие в миротворческой миссии в Донбассе. Позже тему развёртывания в регионе миротворческого контингента он неоднократно поднимал в разговорах как с Трюдо, так и Христей Фриланд.

Напомним, что идею размещения в Донбассе миротворцев под эгидой ООН выдвинул президент России Владимир Путин. Согласно предложению российской стороны, такие силы должны были занять позиции на линии разграничения между армиями народных республик Донбасса и ВСУ. Главной их задачей была бы охрана наблюдательной миссии ОБСЕ.

Однако Киев и Вашингтон выступили против, настаивая на том, что миротворцы должны находиться на границе самопровозглашённых ДНР и ЛНР с Россией. Кроме того, по мнению украинского руководства, в такой миссии не могли бы принимать участие российские военнослужащие. Реализация плана в таком варианте, по мнению экспертов, могла бы привести к блокаде неподконтрольных районов Донбасса и даже к возобновлению полномасштабных боевых действий с украинской стороны.

Переписать «Минск»

Как подчеркнул в интервью RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, разговорами о введении на границу с Россией миротворцев украинские власти демонстрируют, что не собираются выполнять Минские соглашения.

Украинские военные в зоне конфликта в Донбассе

Reuters

© Gleb Garanich

«Введение каких-либо войск, пусть даже они называют себя миротворцами, без согласия Совета Безопасности ООН называется оккупацией. Тем более что Канада никак не может рассматриваться как независимый арбитр, — отметил в разговоре с RT Жарихин. — Это всё пустые разговоры, которые показывают, что украинская сторона уже открыто говорит, что она готова отказаться от выполнения Минских соглашений».

Схожей точки зрения придерживается и Кирилл Коктыш. Политолог отмечает, что никакой ввод миротворцев в зону конфликта невозможен без согласия всех участников конфликта, включая ДНР и ЛНР.

«Всё это является частью попыток переписать Минские соглашения, — утверждает эксперт. — Любые миротворцы не предусмотрены Минскими соглашениями. В этом вопросе невозможно прийти к согласию без учёта позиций ДНР и ЛНР, опираясь только на пожелания Украины».

Источники RT в украинских политических партиях скептически воспринимают идеи о размещении миротворцев на границе Украины и России.

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Такие инициативы говорят о том, что Зеленский «не знает, что делать», считает источник RT в партии «Батькивщина».

«Очевидно, что никакого конкретного плана, как закончить военные действия, нет. Президент лично уговаривает националистов сдать оружие. Выполнить Минские соглашения пока не удаётся. Теперь он пытается привлечь к переговорам Канаду. Все это похоже на истеричный бег по кругу, а не на проведение последовательной политики. Поэтому я не удивлюсь, если ни Минских соглашений, ни миротворцев не будет. Всё может закончиться полным фиаско», — утверждает депутат.

Схожую точку зрения разделяет и источник RT в партии «Европейская солидарность».

«Все эти действия уже предпринимал Пётр Порошенко, но его инициатива с миротворцами провалилась. Зеленский не предлагает ничего нового, а хочет поднимать те же вопросы. Это похоже на увлекательную украинскую игру. Каждый новый президент копирует действия своего предшественника. Я понимаю, что для Зеленского такие переговоры — новый опыт. Но я не удивлюсь, если главы Германии, Франции и России откажутся принимать участие в этой игре», — считает собеседник RT.