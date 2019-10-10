Зеленский намерен обсудить вопрос миротворцев на нормандской встрече
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«По поводу миротворцев: поднимается этот вопрос, и я думаю, что это одно из направлений, которое мы будем обсуждать официально в нормандском формате», — приводит слова Зеленского Интерфакс-Украина.
Также президент отметил, что поддерживает идею размещения миротворцев на границе с Россией.
В сентябре Зеленский заявил об осторожном отношении к теме миротворцев ООН в Донбассе. По его словам, они могут быть развёрнуты только на украинско-российской государственной границе.
Сообщалось, что Украина рассматривает возможность введения миротворческой миссии в Донбассе как один из шагов, если не удастся достичь прогресса в реализации минских договорённостей.
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о готовности закрыть участок украино-российской границы.
«Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 км между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу», — сказал он.
Подробнее — в материале RT.