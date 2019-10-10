Зеленский намерен обсудить вопрос миротворцев на нормандской встрече

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вопрос введения миротворческой миссии в Донбассе будет рассмотрен на встрече в нормандском формате.

«По поводу миротворцев: поднимается этот вопрос, и я думаю, что это одно из направлений, которое мы будем обсуждать официально в нормандском формате», — приводит слова Зеленского Интерфакс-Украина.

Также президент отметил, что поддерживает идею размещения миротворцев на границе с Россией.

В сентябре Зеленский заявил об осторожном отношении к теме миротворцев ООН в Донбассе. По его словам, они могут быть развёрнуты только на украинско-российской государственной границе.

Сообщалось, что Украина рассматривает возможность введения миротворческой миссии в Донбассе как один из шагов, если не удастся достичь прогресса в реализации минских договорённостей.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о готовности закрыть участок украино-российской границы.

«Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 км между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу», — сказал он.

Подробнее — в материале RT.