Зеленский намерен обсудить вопрос миротворцев на нормандской встрече

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вопрос введения миротворческой миссии в Донбассе будет рассмотрен на встрече в нормандском формате.
Зеленский намерен обсудить вопрос миротворцев на нормандской встрече
  • ©president.gov.ua

«По поводу миротворцев: поднимается этот вопрос, и я думаю, что это одно из направлений, которое мы будем обсуждать официально в нормандском формате», — приводит слова Зеленского Интерфакс-Украина.

Также президент отметил, что поддерживает идею размещения миротворцев на границе с Россией.

В сентябре Зеленский заявил об осторожном отношении к теме миротворцев ООН в Донбассе. По его словам, они могут быть развёрнуты только на украинско-российской государственной границе.

Сообщалось, что Украина рассматривает возможность введения миротворческой миссии в Донбассе как один из шагов, если не удастся достичь прогресса в реализации минских договорённостей

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о готовности закрыть участок украино-российской границы.

«Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 км между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу», — сказал он.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить