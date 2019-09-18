Киев допустил введение миротворцев в Донбасс при провале «Минска»
- Reuters
«В этом наше предложение — попробовать решить нашу ситуацию на основе тех Минских соглашений, которые заключены. Если у нас не получается и мы сталкиваемся с полным нежеланием продвигаться дальше, одним из вариантов следующих шагов будет миротворческая миссия», — цитирует Интерфакс министра.
Ранее Пристайко заявил, что дал согласие на формулу Штайнмайера по предоставлению Донбассу особого статуса.
Как отмечал украинский лидер Владимир Зеленский, он осторожно относится к теме миротворцев ООН в Донбассе.
По его словам, они могут быть развёрнуты только на украинско-российской государственной границе.