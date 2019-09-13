Зеленский рассказал об отношении к теме миротворцев в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что осторожно относится к теме миротворцев ООН в Донбассе и считает, что они могут быть развёрнуты только на украинско-российской государственной границе.

«Я очень осторожно отношусь к теме миротворцев в Донбассе. Я знаю, что в прошлой власти обсуждались эти вопросы и структуры, как внедрить миротворческую миссию. Я осторожен, потому что не хочу, чтобы в Донбассе был сценарий Абхазии или было Приднестровье», — приводит Интерфакс слова Зеленского.

Он выступил против того, чтобы миротворцы встали на линии разграничения сторон в Донбассе, и подчеркнул, что выступает за их размещение на государственной границе Украины и России.

Также Зеленский заявил, что завершить вооружённый конфликт в Донбассе можно только с помощью дипломатии.