«Посредник между Западом и Россией»: почему Лукашенко вновь заговорил о вводе белорусских миротворцев в Донбасс

Белоруссия готова направить миротворцев в Донбасс, если на это согласятся стороны конфликта. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко. В ДНР уже отклонили его предложение, поблагодарив при этом Минск за вклад в урегулирование кризиса. Помимо этого, белорусский лидер отметил, что Крым никогда не вернётся в состав Украины. По его мнению, этот «вопрос закрыт раз и навсегда». Эксперты указали на смену риторики Лукашенко: раньше он предпочитал не давать чёткого ответа на вопрос о принадлежности полуострова. Аналитики также считают, что заявление Минска о миротворцах свидетельствуют о желании Белоруссии повысить свою посредническую роль в достижении мира на Донбассе и помочь России.

Белоруссия готова ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль границу между Россией и Украиной. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с представителями украинских СМИ.

«Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хоть для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон», — цитирует слова Лукашенко РИА Новости.

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Комментируя заявление Александра Лукашенко, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что в минских договорённостях не содержится положений о появлении в регионе миротворцев. Он также указал на то, что решать этот вопрос должны участники конфликта: Киев, Донецк и Луганск.

«Это новое предложение. Безусловно, в первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению. А участниками конфликта в данном случае являются с одной стороны Киев, а с другой стороны — самопровозглашённые республики Донбасса», — пояснил Песков.

В ДНР уже отвергли эту идею, отметив при этом вклад белорусской стороны в урегулирование ситуации на Донбассе.

«С этими задачами самостоятельно и вполне эффективно справляются собственные правоохранительные органы республики», — цитирует Донецкое агентство новостей главу ДНР Дениса Пушилина.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Reuters

© Vasily Fedosenko

Лукашенко также призвал украинские власти «пойти на всё» для достижения единства в стране.

«Я бы пошёл на всё. На проведение выборов? Я бы пошёл на проведение выборов, — цитирует главу государства БЕЛТА. — Да, там надо дать гарантии людям, которые, как они говорят, воюют за свой кусок земли, свою семью. Хотя я считаю, это тоже не вопрос».

При этом белорусский лидер подчеркнул, что простого желания разрешить конфликт на Украине недостаточно: нужно предпринять конкретные действия.

«Людям нужны действия, которые принесут желаемый мир и результаты. Вот что сегодня там ждут люди, — сказал он. — Надо делать любые шаги, надо отбросить все амбиции, всем внутри страны надо объединиться, чтобы в головах созрело: надо сохранить единство в Украине».

Услуги посредника



Эксперты отмечают, что руководство Белоруссии с самого начала конфликта в Донбассе пытается исполнять роль посредника.

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Ввести в Донбасс белорусских миротворцев Александр Лукашенко предлагал неоднократно. Впервые с такой инициативой он выступил ещё в 2014 году и время от времени возвращается к этой идее. Например, в феврале 2018 года он заявил, что использование белорусских военных было бы предпочтительней появления там европейских миротворцев, поскольку страны ЕС имеют в этом конфликте свой интерес. Впрочем, украинская сторона не поддержала тогда предложения Минска, назвав главным препятствием членство Белоруссии в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В апреле текущего года в интервью агентству Anadolu Лукашенко заявил о готовности Минска усилить свою роль в разрешении конфликта, если Москва и Киев договорятся об этом на высшем уровне. При этом он подчеркнул, что не намерен навязывать свои посреднические услуги.

Позднее белорусский лидер также активно поддержал идею своего украинского коллеги Владимира Зеленского расширить нормандский формат и провести в Минске международную встречу с участием глав России, Франции, Германии, Великобритании и США.

Кроме того, руководство Белоруссии нередко поднимает тему конфликта на востоке Украины во время встреч на международном уровне. Так, на переговорах с главой представительства ЕС в Минске Андреа Викторин Лукашенко назвал Украину «общей проблемой».

Затрагивал эту тему он и в августе в беседе с тогдашним советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Как отметил глава МИД Белоруссии Владимир Макей, в Минске считают, что Вашингтон может присоединиться к переговорам по урегулированию ситуации на Донбассе, если это поможет разрешить конфликт.

Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон

Reuters

© Yuri Gripas

По мнению эксперта центра политического анализа и информационной безопасности Дмитрия Болкунца, Лукашенко стремится стать ключевым посредником между Востоком и Западом.

«Он хотел бы ввести в переговорный формат США, потому что это показало бы высокую значимость миротворческих усилий белорусского лидера. Нынешнее заявление Лукашенко — это часть его предвыборной политической кампании и стремление выступить посредником между Западом и Россией», — пояснил эксперт в беседе с RT.

В свою очередь, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин полагает, что, помимо всего прочего, предлагая свои варианты решения конфликта на Украине, Лукашенко хочет помочь России.

«По большому счёту, в Минске считают, что могут таким образом помочь России, Лукашенко предлагает свои варианты решения проблемы по мере своих сил и понимания ситуации», — сказал он в интервью RT.

Жарихин также предположил, что Лукашенко вернулся к теме ввода белорусских миротворцев в Донбасс в расчёте на то, что новое руководство Украины воспримет эту идею с большим энтузиазмом, чем администрация Петра Порошенко.

«Это территория России»

На встрече с украинскими СМИ Лукашенко также предложил помощь в восстановлении инфраструктуры Донбасса. По мнению экспертов, этим заявлением руководство Белоруссии преследует прагматичные цели.

«Восстановление инфраструктуры предполагает инвестиции, а у Белоруссии сейчас нет возможности вкладывать средства в экономику Донбасса. Думаю, белорусский лидер преследует экономические цели, он ожидает, что на территорию ДНР будут доставляться белорусские комбайны, другая техника и товары», — считает Болкунец.

Похожую активность ранее Минск развернул в Сирии, наладив в страну поставки сельскохозяйственной продукции. Кроме этого, в 2017 году Минский автомобильный завод заключил договор на поставку в САР партии грузовиков.

Общаясь с украинскими журналистами, Лукашенко затронул также тему принадлежности Крыма. По его словам, полуостров никогда не вернётся в состав Украины, и вопрос этот «закрыт раз и навсегда».

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«Мне кажется, нет. Я верю, что, как говорит президент (России. — RT), этот вопрос закрыт сегодня и навсегда. Это говорит и аккуратный спокойный Лавров, и всё руководство. Консенсус в российском обществе — нет такого вопроса, где бы россияне так поддерживали власть, как по Крыму, — приводит его слова БЕЛТА. — Нет такой силы, которая против желания России, может это сделать. Это территория уже России, как они считают или думают о ней».

Эксперты полагают, что это заявление стало новым поворотом в риторике белорусского лидера: ранее Лукашенко избегал отвечать на вопросы журналистов о том, к чьей юрисдикции он относит Крым.

По словам Жарихина, Лукашенко пошёл на изменение позиции в этом вопросе, потому что продолжать прежний уклончивый курс было уже невозможно.

«Белоруссия является ближайшим союзником России, членом союзного государства, но при этом долгое время не признавала территориальную целостность своего главного партнёра. И хотя признание Крыма российским может вызвать определённые санкции со стороны Запада и негативно повлиять на торговлю с Украиной, Лукашенко понимает, что союзнические отношения с Москвой важней», — пояснил эксперт.