Пушилин отклонил предложение Лукашенко о миротворцах в Донбассе
- РИА Новости
Как отметил глава республики, ДНР не нуждается в миротворческих силах из Белоруссии для обеспечения порядка на своей территории и границах.
«С этими задачами самостоятельно и вполне эффективно справляются собственные правоохранительные органы республики», — цитирует Донецкое агентство новостей Пушилина.
Он напомнил, что Минск является местом переговоров контактной группы, что вносит ценный и более чем достаточный вклад Белоруссии в мирный процесс.
«Поэтому предложение белорусского руководства о введении на наши границы их контингента мы с благодарностью отклоняем», — подчеркнул он.
Ранее в Кремле прокомментировали слова Лукашенко о готовности Минска ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы в случае согласия сторон.
18 сентября Киев отметил, что рассматривает возможность введения миротворческой миссии в Донбассе как один из шагов в случае провала минских договорённостей.