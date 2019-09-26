Пушилин отклонил предложение Лукашенко о миротворцах в Донбассе

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Глава самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин заявил, что ценит вклад Минска в дело урегулирования ситуации в Донбассе, однако отклоняет предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о введении белорусских миротворцев в регион.
Пушилин отклонил предложение Лукашенко о миротворцах в Донбассе
  • РИА Новости

Как отметил глава республики, ДНР не нуждается в миротворческих силах из Белоруссии для обеспечения порядка на своей территории и границах.

«С этими задачами самостоятельно и вполне эффективно справляются собственные правоохранительные органы республики», — цитирует Донецкое агентство новостей Пушилина.

Он напомнил, что Минск является местом переговоров контактной группы, что вносит ценный и более чем достаточный вклад Белоруссии в мирный процесс.

«Поэтому предложение белорусского руководства о введении на наши границы их контингента мы с благодарностью отклоняем», — подчеркнул он.

Ранее в Кремле прокомментировали слова Лукашенко о готовности Минска ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы в случае согласия сторон.

18 сентября Киев отметил, что рассматривает возможность введения миротворческой миссии в Донбассе как один из шагов в случае провала минских договорённостей. 

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