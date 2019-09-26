В Кремле оценили идею Лукашенко о белорусских миротворцах в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о готовности Минска ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украино-российской границы, если будет согласие сторон.

Он отметил, что это новое предложение.

«Безусловно, в первую очередь нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению. А участниками конфликта в данном случае являются с одной стороны Киев, а с другой стороны — самопровозглашённые республики Донбасса», — цитирует РИА Новости Пескова.

В МИД Украины заявили, что Киев рассматривает возможность введения миротворческой миссии в Донбассе как один из шагов, если не удастся достичь прогресса в реализации минских договорённостей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что осторожно относится к теме миротворцев ООН в Донбассе и считает, что они могут быть развёрнуты только на украинско-российской государственной границе.

В апреле генсек ОБСЕ Томас Гремингер отметил, что организация открыта к совместной миссии с миротворцами ООН на юго-востоке Украины, однако пока речь об этом не идёт. По его словам, ОБСЕ было бы выгодно, если бы была возможность проведения совместной операции.