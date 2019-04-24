ОБСЕ открыта к совместной миссии с миротворцами ООН в Донбассе

ОБСЕ открыта к совместной миссии с миротворцами ООН на юго-востоке Украины, однако пока речь об этом не идёт. Об этом заявил генсек ОБСЕ Томас Гремингер.

По его словам, организации было бы выгодно, если бы была возможность проведения совместной операции ООН и ОБСЕ.

«Мы открыты для такой возможности, но пока у нас очень разные предложения — есть предложения России, есть ряд других инициатив — предложения Украины и США», — цитирует Гремингера РИА Новости.

При этом он отметил, что пока стороны не сблизятся по этому вопросу, основы для переговоров не будет.

Базой для операции должна стать резолюция Совбеза ООН, добавил он.

Ранее действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что рассчитывает на согласование ввода миротворцев в Донбасс в начале июня.