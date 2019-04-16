Порошенко намерен согласовать ввод миротворцев в Донбасс в начале июня

Украинский президент Пётр Порошенко рассчитывает на подписание документов, предусматривающих введение миротворческого контингента ООН в Донбасс, «в мае или начале июня».

«Мы надеемся, что уже в мае или в начале июня будут подписаны документы нормандского формата», — сказал украинский лидер в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, в документах будет предусмотрено «разоружение незаконных вооружённых формирований и принятие решения о введении голубых касок ООН».

Ранее Порошенко пообещал возобновить переговоры по Донбассу после выборов. Он также выступил за проведение выборов в Донбассе до марта 2020 года.