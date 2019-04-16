Порошенко намерен согласовать ввод миротворцев в Донбасс в начале июня

Короткая ссылка
Украинский президент Пётр Порошенко рассчитывает на подписание документов, предусматривающих введение миротворческого контингента ООН в Донбасс, «в мае или начале июня».
Порошенко намерен согласовать ввод миротворцев в Донбасс в начале июня
  • РИА Новости

«Мы надеемся, что уже в мае или в начале июня будут подписаны документы нормандского формата», — сказал украинский лидер в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, в документах будет предусмотрено «разоружение незаконных вооружённых формирований и принятие решения о введении голубых касок ООН».

Ранее Порошенко пообещал возобновить переговоры по Донбассу после выборов. Он также выступил за проведение выборов в Донбассе до марта 2020 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить