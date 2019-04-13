Порошенко выступил за проведение выборов в Донбассе до марта 2020 года

Короткая ссылка
Президент Украины Пётр Порошенко заявил о необходимости проведения местных выборов в Донбассе не позже марта 2020 года. Об этом информирует телеканал «112 Украина».

«Как только безопасный компонент Минских договорённостей будет установлен, сразу перейти к переговорам по политическому урегулированию и попытаться не позже марта 2020 года провести местные выборы и таким образом завершить политический процесс», — заявил Порошенко.

При этом он заявил, что перед проведением выборов необходимо провести разоружение военнослужащих Луганской и Донецкой народной республик, а также взять под контроль Киева участок украинско-российской границы.

Ранее Порошенко заявил, что если его переизберут на пост президента Украины, то он, вероятно, сможет добиться условий по достижению мира в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить