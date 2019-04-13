Порошенко выступил за проведение выборов в Донбассе до марта 2020 года

Президент Украины Пётр Порошенко заявил о необходимости проведения местных выборов в Донбассе не позже марта 2020 года. Об этом информирует телеканал «112 Украина».

«Как только безопасный компонент Минских договорённостей будет установлен, сразу перейти к переговорам по политическому урегулированию и попытаться не позже марта 2020 года провести местные выборы и таким образом завершить политический процесс», — заявил Порошенко.

При этом он заявил, что перед проведением выборов необходимо провести разоружение военнослужащих Луганской и Донецкой народной республик, а также взять под контроль Киева участок украинско-российской границы.

Ранее Порошенко заявил, что если его переизберут на пост президента Украины, то он, вероятно, сможет добиться условий по достижению мира в Донбассе.