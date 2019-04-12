Порошенко рассказал, в каком случае сможет добиться условий для мира в Донбассе

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Президент Украины Пётр Порошенко в эфире телеканала «Интер» заявил, что в случае переизбрания на пост главы государства ему, вероятно, удастся добиться условий по достижению мира в Донбассе.

Также, говоря о ситуации в регионе, украинский лидер подчеркнул, что альтернативы нормандскому формату нет, так как в него входят страны — члены ЕС в чёткой координации с Соединёнными Штатами.

«Я глубоко убеждён, что нам удастся выйти на условия, когда мне удастся принести мир в Донбасс. Это может быть сделано уже в ближайшее время», — уточнил Порошенко, слова которого приводит его пресс-служба.

Ранее Пётр Порошенко и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе встречи в Берлине поддержали введение пасхального перемирия в Донбассе с 18 апреля.

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