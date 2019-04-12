Порошенко рассказал, в каком случае сможет добиться условий для мира в Донбассе
Также, говоря о ситуации в регионе, украинский лидер подчеркнул, что альтернативы нормандскому формату нет, так как в него входят страны — члены ЕС в чёткой координации с Соединёнными Штатами.
«Я глубоко убеждён, что нам удастся выйти на условия, когда мне удастся принести мир в Донбасс. Это может быть сделано уже в ближайшее время», — уточнил Порошенко, слова которого приводит его пресс-служба.
Ранее Пётр Порошенко и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе встречи в Берлине поддержали введение пасхального перемирия в Донбассе с 18 апреля.