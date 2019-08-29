Болтон обсудил в Минске конфликт в Донбассе

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что на прошедших в Минске переговорах белорусского лидера Александра Лукашенко и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона затрагивались вопросы урегулирования конфликта в Донбассе и возможность привлечения Соединённых Штатов к этому урегулированию.

«Белорусская сторона считает, что должна быть, конечно же, искренняя заинтересованность вовлечённых в это сторон. Когда спорят, надо ли Соединённым Штатам присоединяться к этому формату по урегулированию конфликта или не надо, главное — разрешить конфликт. Если участие США и других стран позволит ускорить этот процесс, то кто тогда против? Я думаю, что все согласятся с этим», — приводит БЕЛТА слова Макея.

Он отметил, что американская сторона уехала с чётким пониманием того, что Белоруссия готова сделать всё от неё зависящее, чтобы ситуация на Украине разрешилась как можно быстрее.

Также Макей призвал не искать конспирологии в визите Болтона в Минск.