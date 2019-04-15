Лукашенко назвал «никуда не годным» урегулирование ситуации в Донбассе

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Белоруссия готова усилить свою роль в урегулировании конфликта на Украине, если соответствующие договорённости будут достигнуты между Россией и Украиной на высшем уровне. Об этом в интервью Anadolu заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Лукашенко назвал «никуда не годным» урегулирование ситуации в Донбассе
  • Reuters

По его словам, Минск делает всё возможное, чтобы внести свой вклад в урегулирование ситуации на Украине, где до сих пор гибнут не чужие для белорусов люди.

«Видя, как вялотекуще идёт этот процесс, никуда не годный процесс, как не исполняются минские договорённости, которые были достигнуты, я откровенно высказался: если договорятся два президента — России и Украины, Путин и Порошенко — и будут видеть усиление роли Беларуси там, то мы готовы исполнить эту роль», — цитирует БЕЛТА главу государства.

При этом Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия никогда не станет «навязываться в миротворцы, в посредники».

«Мы знаем: как только я начинаю что-то говорить об Украине, об меня начинают ноги вытирать то в России, то в Украине. Кому-то что-то не нравится. Поэтому и сказал: вы, господа, договаривайтесь, увидите нас в этой договорённости — мы постараемся исполнить ту роль, которая будет нам отведена. Цель одна — мир и стабильность в районе Донбасса и Луганска и на всей Украине», — добавил он.  

Ранее Лукашенко заявил, что первые шаги по урегулированию ситуации в Донбассе должен сделать украинский лидер Пётр Порошенко.

Лукашенко также призывал закончить «недоразумение» в Донбассе.

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