Лукашенко призвал закончить «недоразумение» в Донбассе

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи в Минске с представителем Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктором Медведчуком высказался в поддержку урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.
Лукашенко призвал закончить «недоразумение» в Донбассе
  • РИА Новости

«Это недоразумение, иначе не назовёшь, надо заканчивать... Братские республики, народы... Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками», — цитирует Лукашенко РИА Новости

Медведчук, в свою очередь, отметил усилия белорусской стороны в вопросе решения конфликта и выразил надежду на то, что он будет урегулирован мирно.

Ранее генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что идеи Лукашенко по Донбассу заслуживают внимания.

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