Лукашенко призвал закончить «недоразумение» в Донбассе
- РИА Новости
«Это недоразумение, иначе не назовёшь, надо заканчивать... Братские республики, народы... Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками», — цитирует Лукашенко РИА Новости.
Медведчук, в свою очередь, отметил усилия белорусской стороны в вопросе решения конфликта и выразил надежду на то, что он будет урегулирован мирно.
Ранее генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что идеи Лукашенко по Донбассу заслуживают внимания.