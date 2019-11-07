«Инерция националистической истерии»: как на Украине продолжается рост радикальных настроений

В последние несколько месяцев активность неонацистов на Украине возросла, отмечают эксперты. 5 ноября радикалы провели очередные акции, направленные на героизацию гитлеровских пособников, и были замечены близ участка разведения сил на востоке страны. При этом официальный Киев эти инциденты пока никак не прокомментировал. Однако депутат Рады от партии Зеленского заявил о намерении выступить с законодательной инициативой, ограничивающей деятельность националистов. Как полагают источники RT в украинских политических кругах, эти усилия вряд ли увенчаются успехом. Аналитики считают, что радикальная идеология продолжит распространяться в республике, ведь её по-прежнему используют в своих целях правящие элиты страны.

На Украине продолжают набирать силу неонацистские настроения, констатируют политологи. При этом, по оценкам экспертов, нынешняя власть вряд ли сможет нейтрализовать радикалов: в Киеве сейчас просто пытаются игнорировать наличие угрозы, делая вид, что национализм не является проблемой.

5 ноября в городе Калуш неподалёку от Ивано-Франковска националисты открыли мемориальную доску в честь гауптштурмфюрера дивизии СС «Галичина» Дмитрия Палиева (укр. Дмитр Палиив. — RT). Об этом написал в своём Facebook глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Во время Первой мировой войны Палиев вступил в легион Украинских сечевых стрельцов (УСС) на стороне Австро-Венгрии. Впоследствии стал одним из основателей коллаборационистской дивизии СС «Галичина», где получил звание гауптштурмфюрера. Погиб в 1944 году в боях на стороне гитлеровцев. В 2011 году Палиеву уже была установлена мемориальная доска во Львове.

Бездействие закона

По мере роста неонацистских настроений на Украине после распада СССР чествование таких персонажей, как Палиев, стало определённым политическим трендом, отмечают аналитики. Сегодня подобные акции стали довольно частым явлением: так, 5 ноября украинские СМИ сообщили о «маскараде», прошедшем в посёлке Ворзель под Киевом. В 76-ю годовщину освобождения населённого пункта от нацистов ряд местных жителей облачились в форму вермахта и, имитируя почётный караул, выстроились у братской могилы, где захоронены 47 бойцов Красной армии. Напротив них образовалась колонна «красноармейцев».

При этом всё чаще радикалы переходят к прямому насилию. Например, на днях во Львове они разбили гитару уличного музыканта за то, что тот пел на русском языке. Как говорят боевики из ВОО «Сокол», подобные рейды они проводят регулярно.

Открытие мемориальной доски гауптштурмфюрера дивизии СС «Галичина» Дмитра Палиева в городе Калуш Ивано-Франковской области Украины

Facebook

© Eduard Dolinsky

Эксперты отмечают, что в воззрениях украинских радикалов тесно переплетаются русофобия и неофашизм: например, летом во Львовской области прошло ещё мероприятие по чествованию дивизии СС «Галичина». При участии школьников и солдат ВСУ были торжественно перезахоронены останки бойцов этого подразделения.

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Конечно, радикальные взгляды встречают понимание далеко не у всех украинцев, а некоторые представители политических кругов даже пытаются сопротивляться националистам на законодательном уровне.

Так, 5 ноября депутат Рады от правящей партии «Слуга народа» Максим Бужанский сообщил, что намерен внести на рассмотрение парламента законопроект о недопустимости чествования лиц, служивших в любых структурах, осуждённых Нюрнбергским трибуналом, а также принимавших участие в холокосте.

«Страна, словно гнойниками, покрывается памятниками и мемориальными досками лицам, назовём это так, несмываемо запятнавшим себя нацизмом. <…> Нацизм — это такая штука, что рядом никак. Ты или с ним, или против», — написал парламентарий в своём Telegram-канале.

Правда, источник RT в партии «Слуга народа» усомнился в том, что инициатива Бужанского действительно попадёт на рассмотрение парламента.

«Это создало бы много проблем партии, потому что депутата уже неоднократно называли пророссийски настроенным. И любые его инициативы, даже самые здравые, могут привести к акциям протеста со стороны радикалов. Это сейчас меньше всего нужно Зеленскому», — пояснил собеседник RT.

Аналогичную точку зрения в разговоре с RT высказал эксперт Совета по межнациональным отношениям при президенте России политолог Богдан Безпалько. По его словам, даже принятие подобного законопроекта вряд ли изменило бы ситуацию.

Бойцы батальона «Азов»

Reuters

© Valentyn Ogirenko

«Сегодня на Украине существуют законы, которые наказывают за использование нацистской символики. Запрещены и коммунистическая, и нацистская символика, но ни одного дела, в рамках которого бойца того же полка «Азов» преследовали бы за использование нацистской символики, не было», — пояснил эксперт.

Как отмечают украинские СМИ, в своё время «Партия регионов» явно недооценила угрозу распространения радикального национализма в стране. На это указывают, в частности, письма Пола Манафорта, преданные огласке в ходе недавнего разбирательства вокруг предполагаемого иностранного вмешательства в американские выборы. Выяснилось, что в бытность политтехнологом Януковича Манафорт советовал ему использовать антисемитские высказывания оппонентов из партии «Свобода», чтобы выглядеть более выигрышно на их фоне. Например, крупный скандал разразился после того, как один из «свободовцев» раскритиковал американскую актрису украинского происхождения Милу Кунис за еврейские корни: эта тема долго муссировалась в украинском медиапространстве, националистам пришлось тогда публично оправдываться.

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Со своей стороны «Партия регионов» внесла в Раду законопроект о запрете языка вражды, получивший в прессе название «поправка Кунис». Заявление украинских радикалов сподвигло Европарламент на то, чтобы издать специальную резолюцию по Украине, в которой выражалась обеспокоенность антисемитскими выпадами «Свободы». Уже после «евромайдана» в СМИ появилась информация о том, что «Партия регионов» в действительности спонсировала «Свободу», рассчитывая сделать из одиозных маргиналов удобного «спарринг-партнёра» на выборах.

Как пояснил в интервью RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, большой тайны в том, что партия Януковича финансировала «Свободу», не было и до того, как партийная бухгалтерия «регионалов» оказалась в поле внимания американского суда.

«О том, что Янукович передавал средства «Свободе», знали многие. По большому счёту, он не националистов недооценил, а свои собственные способности. Действительно, «Свобода» была удобным конкурентом на выборах. Но когда радикалы вышли на Майдан, их нужно было разгонять, а президент не смог этого сделать», — пояснил эксперт.

Политика прямого вмешательства

Сегодня радикалы не только открыто чествуют коллаборационистов из СС, но и активно вмешиваются в военные и государственные вопросы. Предшественник Владимира Зеленского на посту президента Украины Пётр Порошенко пытался использовать националистическую риторику в своих целях, сделав ставку на подобные лозунги во время предвыборной кампании.

Однако эта тактика оказалась провальной, и украинцы поддержали шоумена Зеленского, который с самого начала дистанцировался от националистической повестки. Но пока что действующий президент переломить ситуацию не в силах — радикалы открыто препятствуют его миротворческим усилиям.

ВСУ в Донбассе

AFP

© Oleksandr Ratushniak

Так, бывший командир нацбата «Азов» Андрей Билецкий 27 октября пригрозил, что выведет на линию соприкосновения в Донбассе тысячи боевиков в том случае, если президент попытается «выкинуть ветеранов» из населённого пункта Золотое, в районе которого должно было состояться разведение сил. И уже 5 ноября в Управлении Народной милиции ДНР (УНМ) сообщили о прибытии 60 украинских боевиков к участку разведения сил в Петровском. По наблюдениям УНМ, командование ВСУ даже было вынуждено привлечь подразделение 131-го отдельного разведывательного батальона для противодействия радикалам.

Отметим, что деятельность «Азова» ранее привлекла внимание конгресса США — группа законодателей обратилась к Госдепу с просьбой внести украинский нацбат в перечень террористических организаций.

Националисты рассматривают попытки Зеленского добиться прогресса в урегулировании ситуации на востоке страны как «капитуляцию» и сдачу «огромного участка фронта», считают политологи. Так, в середине октября в Киеве состоялись протестные выступления против «капитуляции» Украины в Донбассе.

При этом в Киеве ответственность за текущую активность радикалов перекладывают на экс-президента Порошенко.

«Ошибка Порошенко только в том, что ему кажется, что он может быть лидером другого «майдана». Он против разведения, ему кажется, что по этому поводу может быть «майдан»... Он и своими СМИ подталкивает людей, и своими действиями», — заявил журналистам Владимир Зеленский.

Тем не менее аналитики полагают, что украинский национализм отчасти можно назвать стихийным явлением, но его активно подогревают и используют в своих целях политики и финансовые кланы.

«В целом националисты — в меньшинстве, среди них есть и вполне искренние сторонники праворадикальных идей, которые могут точечно действовать по своей инициативе. Но крупные акции всегда согласуются с представителями украинской элиты, которая сейчас как раз пытается затормозить нормализацию ситуации в Донбассе. Среди таких сил есть разные деятели, например бессменный глава МВД Арсен Аваков», — отметил Богдан Безпалько.

Похожей точки зрения придерживается и Ростислав Ищенко. По его словам, ни одна из тех фигур, которые прежде дирижировали националистами на Украине, не покинула большую политику.

«Аваков, Порошенко и даже неформальный покровитель нынешнего президента Коломойский остаются в политике. Сегодня все они продолжают рассчитывать на националистов. Не говоря о том, что последние — вполне самостоятельная сила, победившая в 2014 году, по сути, их режим», — считает Ищенко.

«Чувствуют свою безнаказанность»

По мнению источников RT в украинских политических кругах, Владимир Зеленский не совсем отдаёт себе отчёт в том, насколько серьёзной силой сегодня стали националисты.

«Это уже стихийное явление. Радикальные группировки возникают в разных городах, и они чувствуют свою безнаказанность. Предыдущая власть хотя бы пыталась как-то работать с ними, а новая предпочитает не обращать внимания. А ведь с каждым днём обуздать их будет всё сложнее», — пояснил в беседе с RT источник в партии «Голос».

Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве

РИА Новости

По мнению собеседника RT из партии «Батькивщина», Зеленский предпочитает делать вид, что проблемы не существует.

«Я думаю, что Зеленский не понимает, какую позицию в этой ситуации в итоге займёт Арсен Аваков», — добавил депутат.

Как отметил собеседник RT в Офисе президента, украинский лидер сейчас сконцентрировался на урегулировании конфликта на востоке страны и экономических вопросах.

«Пока вопрос с радикалами не является первоочередным», — говорит он.

Тем временем политологи констатируют, что националистическая идеология продолжает распространяться в стране.

«Инерция националистической истерии в обществе велика. Даже те люди, которые изначально хорошо относились к советскому прошлому и России, сейчас начинают постепенно переоценивать свои взгляды под давлением СМИ», — пояснил Богдан Безпалько.

С его точки зрения, чтобы остановить эту «идейную эпидемию», необходимо менять политику СМИ, школьные учебники да и всю государственную идеологию в целом.

При этом эксперты сомневаются, что такие перемены могут произойти при Зеленском.

«У президента, по сути, нет реальной власти. Он пока вообще не понимает, как пользоваться своими полномочиями, и поэтому он вряд ли сможет поставить на место националистов», — подытожил Ростислав Ищенко.