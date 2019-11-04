«Повод такой удобный — капитуляция»: экс-министр юстиции Украины сообщила о попытках свергнуть Зеленского

Ряд политических сил на Украине может попытаться свергнуть Владимира Зеленского, используя лозунги о «капитуляции» Киева в Донбассе, заявила бывший министр юстиции страны Елена Лукаш. При этом она призвала действующего президента придерживаться своей позиции и видения того, как должно проходить урегулирование на юго-востоке Украины, несмотря на имеющееся недовольство. Опрошенные RT эксперты назвали заявление бывшего члена украинского кабмина «тревожным звонком», но выразили уверенность, что офис Зеленского сумеет справиться с ситуацией.

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш полагает, что политические оппоненты действующего президента страны Владимира Зеленского постараются «свергнуть» его на фоне недовольства части населения позицией главы государства по урегулированию ситуации в Донбассе.

По её мнению, если уж президент выбрал тот «путь к миру», который считает верным, то должен быть готов к тому, что он не понравится всему населению, но при этом продолжать действовать согласно принятому решению.

«Безусловно, будут кричать, безусловно, будут шатать, безусловно, будут раскачивать, но раскачивают же не потому, что разведение, а потому, что нужно свергнуть Зеленского. А повод такой удобный — капитуляция», — заявила Лукаш в эфире телеканала «112 Украина».

Наряду с этим она заметила, что у президента нет поддержки со стороны силовых ведомств Украины.

«Аваков, что, человек Зеленского? Ушедший в отрыв Рябошапка (генеральный прокурор Украины. — RT)? Где хоть один результат работы?... Что там делает СБУ, я вообще не понимаю», — добавила экс-член кабмина.

Кроме того, Лукаш уверена, что после прихода к власти Владимира Зеленского социальная ситуация в стране «не улучшилась, экономическая — ухудшилась, политическая превратилась в плеяду каких-то скандалов, свобода слова — под большим вопросом».

«Но всё равно стало относительно легче: уже не так интенсивно выгоняют людей из церквей, уже не так сильно разделяют людей на «своих» и «чужих», «пятую колонну» и «патриотическую колонну», — пояснила бывший министр.

Напомним, 29 октября состоялось разведение сил в районе села Золотое Луганской области. Произошло это спустя несколько дней после того, как там побывал Владимир Зеленский. Глава государства пообщался с радикалами «на повышенных тонах», призвав «сдать оружие», после чего основатель «Азова» Андрей Билецкий пригрозил направить на линию разграничения тысячи бойцов и «не допустить капитуляции».

Владимир Зеленский на позициях украинских войск на Донбассе

Reuters

© Ukrainian Presidential Press Service/Handout

Между тем националисты не предприняли каких-либо действий против официальных властей, а глава украинского МВД Арсен Аваков заверил, что находящиеся в Золотом радикалы сдали оружие.

«Четыре с лишним года главы стран НАТО и ЕС индивидуально и коллективно винили Россию в недостаточности усилий по реализации Минских соглашений. Четыре с лишним года Москва объясняла, что срывают их выполнение националистически ориентированные элементы, ответственность за которые лежала на Киеве. Теперь весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как блокировал всё это время выполнение Минских договорённостей, стартовым моментом которого должно быть разведение сил», — прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Добавим, что 7—9 октября должно было начаться разведение сил в районе села Петровское. Об этом стороны договорились 1 октября на переговорах в Минске. Также в тот день представители Украины согласовали формулу Штайнмайера (определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса и проведения выборов в регионе).

Однако эти планы были сорваны формированиями украинских националистов, в частности, бойцами добровольческого полка «Азов», который входит в структуру МВД Украины. К тому же в стране прошли акции протеста, участники которых обвинили действующие власти в «капитуляции». Теперь разведение сил намечено на 4 ноября.

«Конфликт за власть на Украине нужен тем, кто греет руки на войне в Донбассе»

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал заявление Елены Лукаш «тревожным звонком» для президента Украины. По его словам, Владимира Зеленского обвиняют по любому возможному поводу, при этом ультраправые выставляют меры по урегулированию конфликта в Донбассе как «предательство и капитуляцию».

«Если Зеленского попытаются свергнуть силовым путём или быстрым госпереворотом, ничего хорошего от этого ждать не придётся по той простой причине, что на его место может прийти настоящий дремучий националист, с которыми разговаривать о чём-либо будет бесполезно. Нужно ли это сегодняшней Украине? Обществу точно нет, а вот тем, кто греет руки на войне в Донбассе, этот конфликт нужен, как воздух, и они костьми лягут, только бы он не прекращался», — заявил парламентарий в беседе с RT.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко также счёл тревожным слова экс-министра юстиции Украины, но полагает, что офис Владимира Зеленского справится с ситуацией.

«Не исключено, что заявление экс-министра призвано показать украинской общественности и то, что идёт противостояние двух сил — сторонников Зеленского и сторонников политики Порошенко», — пояснил собеседник RT.