«Важно, чтобы Украина выполняла свои обещания»: как проходит разведение сил в Золотом

В районе населённого пункта Золотое началось разведение сил армии Украины и самопровозглашённых республик Донбасса. О старте процесса сообщил официальный Киев, украинские силовики и представители Народной милиции ЛНР и ДНР. В офисе президента Зеленского рассчитывают, что отвод войск откроет дорогу к проведению встречи в нормандском формате. Вместе с тем в районе Золотого находятся националисты, которые ранее пытались помешать разведению сил. В России поприветствовали изменения на линии соприкосновения Донбасса, предположив, что в будущем силы можно будет развести и в районе населённого пункта Петровское — контактная группа уже согласовала дату этой процедуры.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в Золотом начался процесс разведения сил в соответствии с договорённостью контактной группы по Донбассу.

«Разведение в Золотом происходит прямо сейчас, мы стартуем с сегодняшнего дня», — сказал министр перед началом инвестиционного форума в Мариуполе.

По словам Пристайко, ранее произошла задержка, поскольку «это не просто отведение, оно должно быть подготовлено и проконтролировано со стороны ОБСЕ».

RT также подтвердили эту информацию в офисе президента Украины, упомянув встречу в нормандском формате.

«Разведение сил действительно началось, поскольку это является причиной для встречи в нормандском формате. Силы отводят не на всей линии разграничения, а только на некоторых участках. Если все пойдет хорошо, то Зеленский готов выполнить Минские соглашения», — сообщил собеседник RT.

В свою очередь, штаб украинских силовиков уточнил, что в 13:00 по московскому времени в районе Золотого начался процесс отвода сил от линии соприкосновения.

«Сегодня, 29 октября 2019 года, в 12​​​:00 (13:00 мск) начался процесс разведения с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населённого пункта Золотое-4 Луганской области. Это стало возможным из-за соблюдения режима тишины в течение последней недели», — говорится в сообщении пресс-центра операции объединённых сил в Facebook.

По информации украинских военных, соблюдение режима тишины подтвердили представители ОБСЕ.

«Украинской стороной будут приняты все необходимые меры, и отвод сил и средств не ослабит оборонительные возможности украинских подразделений на определённом участке, а власть ни в коем случае не оставит местное население без внимания», — добавили в пресс-центре.

Отметим, что спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик позднее также подтвердил, что ополченцы и украинские силовики возобновили разведение сил.

«Стороны только что возобновили разведение сил и средств в Золотом. Ими пущены белые и зелёные сигнальные ракеты, подтверждающие их готовность к этому», — приводит слова Сайдика агентство БЕЛТА.

Договорённость об отводе сил была достигнута 1 октября в Минске параллельно с согласованием формулы Штайнмайера. Этим термином называют порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса и проведения там выборов.

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Реализация договорённости об отводе сил на линии соприкосновения не началась в срок в том числе из-за действия украинских националистов. Так, 7 октября бойцы добровольческого полка «Азов» заняли село Золотое, из которого должны были уйти украинские военные. Кроме того, по всей Украине прошли акции протеста, участники которых назвали позицию Киева по урегулированию конфликта на Донбассе капитуляцией.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне начала разведения сил посетил соответствующие участки, где провёл беседу с националистами. Журналисты сообщают, что глава государства общался с радикалами «на повышенных тонах».

Позднее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что выступающие против разведения сил националисты находятся в Золотом, не нарушая законов. Также министр отметил, что территория возле Золотого объявлена «жёлтой зоной», и находиться там с оружием нельзя. Аваков заверил, что представители националистических движений выполнили это требование.

Вместе с тем в Госдуме позитивно оценили процессы, начавшиеся на линии разграничения Украины и самопровозглашённых республик Донбасса. Об этом в беседе с RT заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Если развод сил начался — это хорошо. Важно, чтобы Украина выполняла свои обещания. Но на пути выполнения договорённостей ещё очень много подводных камней», — сказал парламентарий. Он добавил, что разведение сил должно продемонстрировать, «существует ли ещё на Украине официальная власть».

Представитель Народной милиции ЛНР запускает белую сигнальную ракету в посёлке Золотое Луганской области в знак готовности к разведению сил

РИА Новости

В свою очередь, помощник президента России Владислав Сурков назвал возобновление процесса разведения сил в Золотом в Донбассе хорошей новостью и призвал «не терять темп».

«Хорошая новость. На участке в Золотом стороны обменялись сигналами о готовности к разведению сил… Следует поблагодарить руководство Луганской народной республики за настойчивость и терпение», — цитирует ТАСС Суркова.

Он выразил надежду, что в этот раз разведение «всё-таки состоится и впредь не будет нарушено Украиной».

«Если всё получится в Золотом, нужно сразу приступить к аналогичным процедурам в Петровском. После чего, не теряя темпа, начать подготовку к нормандскому саммиту», — подчеркнул он.

Подтверждение со стороны Донбасса

Со стороны представителей самопровозглашённых республик Донбасса также поступили заявления о начале отвода сил. В частности, об этом сообщила Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики.

«Военнослужащие Народной милиции ЛНР приступили к отведению сил и средств с территории участка разведения у Золотого», — заявил РИА Новости исполняющий обязанности начальника управления оборонного ведомства ЛНР Михаил Филипоненко.

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В Донецкой народной республике заявили, что готовы приступить к отводу сил в ещё одной локации — у населённого пункта Петровское.

«Наши подразделения готовы приступить к разведению. Мы по-прежнему нацелены на скорейшую реализацию рамочного решения о разведении сил и средств в районе Петровском», — сказал журналистам представитель Народной милиции ДНР. Его слова приводит РИА Новости.

Как позднее рассказал полпред РФ на переговорах по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов, дата отвода сил в Петровском уже согласована. Подробности достигнутой договорённости он не привёл, но допустил, что теперь можно говорить о встрече в нормандском формате.

«Сегодня контактная группа согласовала дату разведения сил и средств в Петровском. Я думаю, что таким образом работа контактной группы открывает, в случае успешного разведения сил и средств на этих двух участках, возможность встречи глав государств в нормандском формате», — сказал Грызлов. Его слова приводит РИА Новости.

В беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко сказал, что переход украинской стороны к действиям вызывает удовлетворение.

«Хочется выразить надежду, что этот процесс получит продолжение, состоится разведение войск и все условия, которые были прописаны и подписаны в формуле Штайнмайера, будут выполнены. А если всё будет выполнено, можно будет обратиться к механизму «нормандской четвёрки», — полагает эксперт.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что до сих пор украинская сторона много «маневрировала» в вопросе разведения сил.

«То ли от отсутствия опыта, то ли в связи с тем, что на них оказывалось внутреннее давление, то ли они хотели получить какую-то выгоду. Был достаточно долгий период маневрирования», — рассуждает Оленченко.

Однако, по мнению эксперта, тот факт, что процесс начался и был подтверждён разными его участниками, «вызывает удовлетворение и внушает надежду на то, что украинская сторона будет выполнять свои договорённости».