В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое
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«Безусловно, мы следили, следили с большим вниманием. Некоторые диалоги, которые имели место, они, собственно, во весь рост выявили те проблемы, которые есть, и показали первоисточник этих проблем», — указал он.
Как отметил представитель Кремля, если Зеленскому удастся добиться выполнения приказов этими подразделениями, тогда «уже можно говорить о подготовке к разведению».
По его словам, это, в свою очередь, «является важной составной частью подготовки» к проведению «нормандского саммита».
26 октября Зеленский посетил район разведения сил у посёлка Золотое, где у него состоялся разговор на повышенных тонах с представителями националистов.
Глава государства потребовал «убрать оружие». Позднее он отметил, что пообщался с группой вооружённых людей и «некоторые разговоры оказались эмоциональными».
28 октября в Киеве заявили, что украинские добровольцы вывезли оружие из населённого пункта Золотое-4.