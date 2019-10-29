Киев заявил о начале разведения сил в Золотом

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RT
В Золотом начался процесс разведения сил и средств в соответствии с достигнутой договорённостью в контактной группе, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко перед началом инвестиционного форума в Мариуполе.
Киев заявил о начале разведения сил в Золотом
  • РИА Новости

«Разведение в Золотом происходит прямо сейчас, мы стартуем с сегодняшнего дня», — сказал министр.

Как отметил Пристайко, была задержка, поскольку «это не просто отведение, а оно должно было быть подготовлено и проконтролировано со стороны ОБСЕ».

26 октября украинский лидер Владимир Зеленский посетил район разведения сил у посёлка Золотое, где у него состоялся разговор на повышенных тонах с представителями националистов. 

Президент призвал «убрать оружие». Позднее Зеленский отметил, что пообщался с группой вооружённых людей и «некоторые разговоры оказались эмоциональными».

Как отметили в Кремле, Москва с большим вниманием следила за визитом Зеленского в Золотое. 

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