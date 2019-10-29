Сурков прокомментировал начало разведения сил в Донбассе
- РИА Новости
«Хорошая новость. На участке в Золотом стороны обменялись сигналами о готовности к разведению сил… Следует поблагодарить руководство Луганской народной республики за настойчивость и терпение», — цитирует ТАСС Суркова.
Он выразил надежду, что в этот раз разведение «всё-таки состоится и впредь не будет нарушено Украиной».
«Если все получится в Золотом, нужно сразу приступить к аналогичным процедурам в Петровском. После чего, не теряя темпа, начать подготовку к нормандскому саммиту», — подчеркнул он.
Ранее в МИД Украины заявили, что в Золотом начался процесс разведения сил. В ЛНР отметили готовность начать разведение сил.
Позднее представители ВСУ и Народной милиции ЛНР запустили сигнальные ракеты.
В Государственной думе прокомментировали данные о начале процесса разведения сил.