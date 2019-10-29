Сурков прокомментировал начало разведения сил в Донбассе

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Помощник президента России Владислав Сурков назвал хорошей новостью возобновление процесса разведения сил в Золотом в Донбассе, призвав «не терять темп».
Сурков прокомментировал начало разведения сил в Донбассе
  • РИА Новости

«Хорошая новость. На участке в Золотом стороны обменялись сигналами о готовности к разведению сил… Следует поблагодарить руководство Луганской народной республики за настойчивость и терпение», — цитирует ТАСС Суркова.

Он выразил надежду, что в этот раз разведение «всё-таки состоится и впредь не будет нарушено Украиной».

«Если все получится в Золотом, нужно сразу приступить к аналогичным процедурам в Петровском. После чего, не теряя темпа, начать подготовку к нормандскому саммиту», — подчеркнул он.

Ранее в МИД Украины заявили, что в Золотом начался процесс разведения сил. В ЛНР отметили готовность начать разведение сил. 

Позднее представители ВСУ и Народной милиции ЛНР запустили сигнальные ракеты

В Государственной думе прокомментировали данные о начале процесса разведения сил.

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