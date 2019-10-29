В Госдуме прокомментировали данные о начале разведения сил в Золотом

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал RT заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о начале процесса разведения сил и средств в Золотом.
В Госдуме прокомментировали данные о начале разведения сил в Золотом
  • РИА Новости

«Если развод сил начался — это хорошо. Важно, чтобы Украина выполняла свои обещания. Но на пути выполнения договорённостей ещё очень много подводных камней», — сказал он.

По словам Затулина, разведение сил должно продемонстрировать, «существует ли ещё на Украине официальная власть».

Ранее Пристайко заявил, что в Золотом начался процесс разведения сил и средств в соответствии с достигнутой договорённостью в контактной группе.

По его словам, задержка была из-за того, что «это не просто отведение, а оно должно было быть подготовлено и проконтролировано со стороны ОБСЕ».

Позднее представители ВСУ и Народной милиции самопровозглашённой ЛНР запустили сигнальные ракеты у посёлка Золотое в подтверждение готовности начать разведение сил.

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