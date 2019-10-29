В ОБСЕ объявили о возобновлении разведения сил в Золотом

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Возобновлено разведение сил и средств в Золотом в Донбассе, заявил журналистам спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик.
В ОБСЕ объявили о возобновлении разведения сил в Золотом
  • РИА Новости

«Стороны только что возобновили разведение сил и средств в Золотом. Ими пущены белые и зелёные сигнальные ракеты, подтверждающие их готовность к этому», — приводит БЕЛТА его слова.

Сайдик отметил, что стороны продолжат переговоры о возобновлении разведения сил в Петровском.

«Это очень важное заявление и положительное развитие», — подчеркнул он.

Как уточняет агентство, в Минске во вторник, 29 октября, состоится заседание контактной группы.

Ранее в МИД Украины заявили, что в Золотом начался процесс разведения сил. Позднее представители ВСУ и Народной милиции самопровозглашённой ЛНР запустили сигнальные ракеты

Помощник российского президента Владислав Сурков назвал хорошей новостью возобновление процесса разведения сил.

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