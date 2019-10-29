В ОБСЕ объявили о возобновлении разведения сил в Золотом
- РИА Новости
«Стороны только что возобновили разведение сил и средств в Золотом. Ими пущены белые и зелёные сигнальные ракеты, подтверждающие их готовность к этому», — приводит БЕЛТА его слова.
Сайдик отметил, что стороны продолжат переговоры о возобновлении разведения сил в Петровском.
«Это очень важное заявление и положительное развитие», — подчеркнул он.
Как уточняет агентство, в Минске во вторник, 29 октября, состоится заседание контактной группы.
Ранее в МИД Украины заявили, что в Золотом начался процесс разведения сил. Позднее представители ВСУ и Народной милиции самопровозглашённой ЛНР запустили сигнальные ракеты.
Помощник российского президента Владислав Сурков назвал хорошей новостью возобновление процесса разведения сил.