В Киеве подтвердили начало процесса отвода сил в районе Золотого
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«Сообщаем, что сегодня, 29 октября 2019 года, в 12:00 начался процесс разведения с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населённого пункта Золотое-4 Луганской области», — говорится в сообщении в Facebook.
В штабе заявили, что это стало возможным благодаря режиму тишины в Донбассе на протяжении последней недели.
Также украинская сторона заявила, что представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили начало разведения сил и средств.
Ранее представители украинской армии и самопровозглашённой ЛНР запустили сигнальные ракеты у Золотого.