В Киеве подтвердили начало процесса отвода сил в районе Золотого

Украинский штаб операции объединённых сил в Донбассе подтвердил, что 29 октября в 12:00 (13:00 мск) начался процесс отвода сил от линии соприкосновения в районе населённого пункта Золотое.

«Сообщаем, что сегодня, 29 октября 2019 года, в 12:00 начался процесс разведения с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населённого пункта Золотое-4 Луганской области», — говорится в сообщении в Facebook.

В штабе заявили, что это стало возможным благодаря режиму тишины в Донбассе на протяжении последней недели.

Также украинская сторона заявила, что представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили начало разведения сил и средств.

Ранее представители украинской армии и самопровозглашённой ЛНР запустили сигнальные ракеты у Золотого.