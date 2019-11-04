На Украине заявили о попытках свержения Зеленского

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112 Украина» заявила, что некоторые политики пытаются использовать процесс разведения сил в Донбассе в качестве повода для лишения власти украинского президента Владимира Зеленского.

Она отметила, что данный «путь к миру» будет непопулярным и не найдёт поддержки у всех украинцев, но при этом призвала Зеленского продолжать действовать согласно принятому решению.

«Безусловно, будут кричать, безусловно, будут шатать... но раскачивают же не потому, что разведение, а потому, что нужно свергнуть Зеленского. А повод такой удобный — капитуляция», — заявила экс-министр Украины.

При этом она добавила, что не имеет в виду обычных граждан, которые переживают за ситуацию в стране и имеют право на мирный протест.

Лукаш также констатировала, что у Зеленского нет готовых поддержать его силовиков.

Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили о готовности приступить к разведению сил в Петровском 4 ноября.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о выполнении Киевом условий для проведения саммита в нормандском формате.