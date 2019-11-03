ДНР сообщила ОБСЕ о готовности к устранению нарушений близ Петровского

Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики уведомило СММ ОБСЕ о готовности к устранению выявленных нарушений на участке разведения сил у Петровского.

«Сегодня, 3 ноября, в соответствии с достигнутыми договорённостями о возобновлении обязательств сторон о реализации рамочного решения и согласно с планом-графиком руководитель представительства ДНР в СЦКК уведомил СММ ОБСЕ о готовности приступить к осуществлению практической части мероприятий на участке разведения», — говорится в сообщении представительства.

Представитель ДНР также подчеркнул, что 2 ноября ОБСЕ была передана необходимая информация относительно ситуации на участке разведения.

«В понедельник, 4 ноября, как было установлено, в 13:00 по московскому времени силами ДНР будет запущена сигнальная ракета белого цвета, сигнализирующая о готовности приступить к практической части реализации утверждённого контактной группой плана-графика», — добавили в ДНР.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение в районе населённого пункта Петровское начнётся 4 ноября, если в течение недели продолжится режим тишины.