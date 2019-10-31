«Если будет всё безопасно»: Зеленский анонсировал начало разведения сил в Петровском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в районе Петровского начнётся 4 ноября, если будет соблюдена «неделя тишины». Украинский лидер выразил уверенность, что успех в Петровском откроет путь для встречи в нормандском формате. Глава МИД России Сергей Лавров указал, что для успешной реализации договорённостей контактной группы по Украине предстоит ещё много работы. В частности, решения требуют вопросы экономической блокады со стороны Киева, амнистия и выборы в Донбассе, подчеркнул министр.

Разведение сил в районе населённого пункта Петровское в Донбассе должно начаться 4 ноября, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что этому должна предшествовать «неделя тишины».

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«Если будет всё безопасно в Петровском в течение недели, вы знаете, что семь дней должна быть тишина, то 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском», — сказал украинский лидер во время совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве.

Зеленский отметил, что согласование формулы Штайнмайера и последующее разведение сил в районе Золотого и Петровского было условием для организации встречи лидеров стран «нормандского формата» — России, Германии, Франции и Украины.

«Я не вижу никаких сомнений, что у нас состоится встреча, если все стороны стремятся и хотят встретиться «нормандской четвёркой», потому что главный результат — это договорённости о прекращении войны», — добавил Зеленский.

Однако, как отметил 31 октября глава российского МИД Сергей Лавров, для полной реализации достигнутых в формате формулы Штайнмайера соглашений требуется выполнить большой объём работы.

«Ещё предстоит, конечно же, немало сделать для того, чтобы решить остающиеся проблемы полного разведения сил и средств, амнистии, возобновления экономических связей, отмены блокады, которая была объявлена режимом Порошенко и, конечно же, окончательного согласования процессов предоставления особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской областей с закреплением в конституции Украины упомянутого статуса», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером.

В беседе с RT политолог Александр Дудчак обратил внимание на упомянутую Зеленским «неделю тишины».

«Непонятны отсылки к семи дням тишины, это надуманное требование. Отведите (войска. — RT), и не будет обстрелов, будет тишина. Путают причину и следствие», — полагает эксперт.

«Он может повторить свой успех в Золотом. Тем более у него страстное желание — поучаствовать во встрече в нормандском формате, а вот выполнение этих шагов, в частности, разведение сил в Петровском, это залог того, что встреча состоится», — сказал Дудчак.

Разведение сил в Золотом

Напомним, что договорённость об отводе сил была достигнута 1 октября контактной группой в Минске параллельно с согласованием формулы Штайнмайера. Этим термином называют порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса и проведения там выборов.

Планировалось, что разведение сил начнётся 9 октября, однако эти планы сорвали националисты, занявшие Золотое 7 октября. В дополнение к этому по всей Украине прошла серия акций протеста, участники которой называли действия Киева по Донбассу капитуляцией.

Тем не менее 29 октября разведение сил в районе Золотого всё же состоялось. Эту информацию подтвердил официальный Киев, украинские силовики и представители народной милиции самопровозглашённых республик Донбасса.

После развития ситуации в Золотом полпред РФ на переговорах по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов заявил, что дата отвода сил в Петровском уже согласована. Он не привёл подробности достигнутой договорённости, но вместе с тем допустил, что теперь можно говорить о встрече в нормандском формате.

Комментируя действия Киева, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков выразил мнение, что поступки Зеленского находят понимание в России и в заинтересованных в урегулировании на Украине странах ЕС, несмотря на «шероховатости».

«Появляется мнение, что всё-таки он по-настоящему стремится к разведению противоборствующих сил в Донбассе и к реальному диалогу в нормандском формате. Есть определённый оптимизм в том, что это произойдёт», — сказал сенатор в беседе с RT.

Вместе с тем Цеков напомнил, что Зеленский находится под давлением различных сил, в том числе украинских националистов.

«Его взаимодействие с ними ещё вызывает вопросы. Мы видим, что в каких-то случаях он им поддаётся — поддаётся не в делах, а в словах», — отметил сенатор.

В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек подчеркнул, что урегулирование в Донбассе находится непосредственно в сфере интересов Киева.

«Затяжная война высасывает все жизненные соки из государства. Если Зеленский это понимает, значит, он отведёт войска, если нет — то кровопускание украинской экономике продолжится», — сказал парламентарий.