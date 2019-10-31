Полиция Украины усилила патрулирование в Золотом
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«Мы контролируем весь периметр подъезда и выезда из посёлка, патрулируем улицы. То есть усилия полицейских направлены на обеспечение правопорядка», — сообщил замглавы ведомства Вадим Троян.
Как отмечается, выставлены дополнительные наряды, при необходимости оперативно принимаются решения по корректировке задействованных средств.
29 октября в полдень начался процесс отвода сил от линии соприкосновения в Золотом, это подтвердили в ОБСЕ.
По оценкам штаба операции объединённых сил, процесс займёт три дня.
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