На Украине оценили срок завершения процесса разведения сил в Золотом

В пресс-службе штаба операции объединённых сил сообщили, что процесс разведения войск вблизи Золотого займёт три дня. При этом осуществить разминирование данного участка планируется в течение 30 дней.

«В целом мероприятия по разведению сил будут проходить в течение трёх суток», — приводит сообщение «112 Украина».

В ООС уточнили, что войска будут отведены на 1 км с обеих сторон, что позволит исключить возможность обстрелов данной территории и открыть пункт пропуска «Золотое».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский приветствовал начало процесса разведения сил от линии соприкосновения в районе Золотого.

В свою очередь, в самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что началось согласование даты возобновления разведения сил у населённого пункта Петровское.

Процесс разведения сил и средств в Золотом начался 29 октября.