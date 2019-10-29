На Украине оценили срок завершения процесса разведения сил в Золотом
- РИА Новости
«В целом мероприятия по разведению сил будут проходить в течение трёх суток», — приводит сообщение «112 Украина».
В ООС уточнили, что войска будут отведены на 1 км с обеих сторон, что позволит исключить возможность обстрелов данной территории и открыть пункт пропуска «Золотое».
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский приветствовал начало процесса разведения сил от линии соприкосновения в районе Золотого.
В свою очередь, в самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что началось согласование даты возобновления разведения сил у населённого пункта Петровское.
Процесс разведения сил и средств в Золотом начался 29 октября.