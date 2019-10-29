В ДНР заявили о согласовании даты отвода сил у Петровского

Участники контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали дату возобновления разведения сил у Петровского. Об этом заявила полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики на переговорах в Минске Наталья Никонорова.

По её словам, удалось убедить украинскую сторону выполнять свои обязательства по устранению нарушений.

«Процесс в Золотом стартовал, по Петровскому согласована фиксированная дата начала реализации этого процесса в соответствии с планом-графиком», — цитирует Никонорову Донецкое агентство новостей.

29 октября начался процесс отвода сил от линии соприкосновения в районе населённого пункта Золотое в Донбассе.

Информацию подтвердили представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.