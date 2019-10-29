В ДНР заявили о согласовании даты отвода сил у Петровского

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Участники контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали дату возобновления разведения сил у Петровского. Об этом заявила полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики на переговорах в Минске Наталья Никонорова.
В ДНР заявили о согласовании даты отвода сил у Петровского
  • РИА Новости

По её словам, удалось убедить украинскую сторону выполнять свои обязательства по устранению нарушений.

«Процесс в Золотом стартовал, по Петровскому согласована фиксированная дата начала реализации этого процесса в соответствии с планом-графиком», — цитирует Никонорову Донецкое агентство новостей.

29 октября начался процесс отвода сил от линии соприкосновения в районе населённого пункта Золотое в Донбассе.

Информацию подтвердили представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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