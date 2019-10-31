Меркель приветствовала начало отвода сил в Донбассе
- Reuters
Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
По его словам, во время разговора в центре внимания находилась подготовка к саммиту в нормандском формате.
«Канцлер приветствовала недавний прогресс в вопросе разведения сил на линии соприкосновения», — заявил Зайберт.
Также Меркель надеется, что удастся осуществить разведение сил в районе населённого пункта Петровское.
29 октября спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик заявил, что разведение сил в Золотом возобновлено.