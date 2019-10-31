Меркель приветствовала начало отвода сил в Донбассе

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Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским приветствовала прогресс в вопросе разведения сил возле посёлка Золотое в Донбассе.
Меркель приветствовала начало отвода сил в Донбассе
  • Reuters

Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

По его словам, во время разговора в центре внимания находилась подготовка к саммиту в нормандском формате. 

«Канцлер приветствовала недавний прогресс в вопросе разведения сил на линии соприкосновения», — заявил Зайберт.

Также Меркель надеется, что удастся осуществить разведение сил в районе населённого пункта Петровское.

29 октября спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик заявил, что разведение сил в Золотом возобновлено.

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