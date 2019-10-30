В ФРГ приветствовали разведение сил в Золотом

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Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что немецкий кабмин приветствует разведение сил в Золотом.
В ФРГ приветствовали разведение сил в Золотом
  • РИА Новости

«Мы приветствуем начатый вчера процесс отвода сил от линии соприкосновения в Золотом», — цитирует РИА Новости Зайберта.

По его словам, это следующий шаг в реализации минских договорённостей.

Он также подчеркнул, что это стало результатом «интенсивных переговоров между советниками со стороны Украины, России, Франции и Германии».

Ранее МИД ФРГ назвал начало процесса разведения сил и средств в населённом пункте Золотое в Донбассе «важным сигналом надежды» для местных жителей и прогрессом на пути к миру.

29 октября спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик заявил, что разведение сил в Золотом возобновлено.

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