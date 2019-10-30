МИД Германии назвал сигналом надежды начало разведения сил в Донбассе

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МИД Германии назвал начало процесса разведения сил и средств в населённом пункте Золотое в Донбассе «важным сигналом надежды» для местных жителей и прогрессом на пути к миру.

«В течение пяти лет на востоке Украины бушует конфликт. Разведение сил в Золотом — это важный сигнал надежды для местного населения, что наблюдается реальный прогресс на пути к миру», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

В Берлине подчеркнули, что аналогичный процесс необходимо продолжить в других частях региона.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик подтвердил, что в Золотом возобновлено разведение сил.

Помощник российского лидера Владислав Сурков назвал хорошей новостью возобновление процесса разведения сил в Донбассе.

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