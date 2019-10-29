У офиса Зеленского начался митинг против разведения сил в Донбассе
- Reuters
По данным телеканала, в акции принимают участие около 300 националистов.
Собравшиеся держат государственные флаги страны и плакаты с критикой в адрес Зеленского, а также выкрикивают лозунги «Нет капитуляции» и «Слава Украине».
Протестующие обещают инициировать уголовное производство против украинской власти по факту разведения сил в Золотом.
Ранее в штабе операции объединённых сил сообщили, что процесс разведения войск у Золотого займёт три дня.
Зеленский приветствовал начало разведения сил и средств от линии соприкосновения в Золотом.