У офиса Зеленского начался митинг против разведения сил в Донбассе

В Киеве у офиса украинского лидера Владимира Зеленского начался митинг протестующих против разведения сил в районе населённого пункта Золотое в Донбассе. Об этом сообщает NEWSONE.

По данным телеканала, в акции принимают участие около 300 националистов.

Собравшиеся держат государственные флаги страны и плакаты с критикой в адрес Зеленского, а также выкрикивают лозунги «Нет капитуляции» и «Слава Украине».

Протестующие обещают инициировать уголовное производство против украинской власти по факту разведения сил в Золотом.

Ранее в штабе операции объединённых сил сообщили, что процесс разведения войск у Золотого займёт три дня.

Зеленский приветствовал начало разведения сил и средств от линии соприкосновения в Золотом.