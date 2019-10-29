У офиса Зеленского начался митинг против разведения сил в Донбассе

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В Киеве у офиса украинского лидера Владимира Зеленского начался митинг протестующих против разведения сил в районе населённого пункта Золотое в Донбассе. Об этом сообщает NEWSONE.
У офиса Зеленского начался митинг против разведения сил в Донбассе
  • Reuters

По данным телеканала, в акции принимают участие около 300 националистов.

Собравшиеся держат государственные флаги страны и плакаты с критикой в адрес Зеленского, а также выкрикивают лозунги «Нет капитуляции» и «Слава Украине».

Протестующие обещают инициировать уголовное производство против украинской власти по факту разведения сил в Золотом.

Ранее в штабе операции объединённых сил сообщили, что процесс разведения войск у Золотого займёт три дня

Зеленский приветствовал начало разведения сил и средств от линии соприкосновения в Золотом.

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