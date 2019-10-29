Грызлов прокомментировал начало разведения сил в Донбассе

Полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что в случае успешного разведения сторонами конфликта сил в населённых пунктах Петровское и Золотое в Донбассе может состояться встреча «нормандской четвёрки».

«Работа контактной группы (в том числе по согласованию даты разведения сил и средств в Петровском. — RT) открывает, в случае успешного разведения сил и средств на этих двух участках, возможность встречи глав государств в нормандском формате», — приводит Интерфакс слова Грызлова.

По его словам, начавшееся разведение сил — ещё один шаг к «безопасности и миру в Донбассе», он бы не состоялся без серьёзных усилий со стороны «посредников — России и ОБСЕ».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский приветствовал начало разведения сил сторон конфликта в Донбассе в районе населённого пункта Золотое.

Во вторник, 29 октября, начался процесс отвода сил от линии соприкосновения в районе Золотого.