Грызлов прокомментировал начало разведения сил в Донбассе
- РИА Новости
«Работа контактной группы (в том числе по согласованию даты разведения сил и средств в Петровском. — RT) открывает, в случае успешного разведения сил и средств на этих двух участках, возможность встречи глав государств в нормандском формате», — приводит Интерфакс слова Грызлова.
По его словам, начавшееся разведение сил — ещё один шаг к «безопасности и миру в Донбассе», он бы не состоялся без серьёзных усилий со стороны «посредников — России и ОБСЕ».
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский приветствовал начало разведения сил сторон конфликта в Донбассе в районе населённого пункта Золотое.
Во вторник, 29 октября, начался процесс отвода сил от линии соприкосновения в районе Золотого.