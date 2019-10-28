«Спасение целого народа»: как Красная армия освободила Украину от нацистов

75 лет назад завершилось освобождение Украинской Советской Социалистической Республики от гитлеровских оккупантов — борьба продолжалась почти два года. Адольф Гитлер возлагал на Украину большие надежды и пытался удержать её в своих руках, превратив территорию республики в настоящую крепость. Однако Красная армия разгромила фашистов и спасла украинцев от запланированного геноцида. По словам экспертов, украинский народ был одним из наиболее пострадавших от преступлений нацистов и их приспешников, поэтому попытки отдельных киевских политиков переписать историю Великой Отечественной войны — «это форменное безумие». О том, что пережила Украина в годы гитлеровской оккупации, и как её освобождали — в материале RT.

28 октября 1944 года советские войска полностью освободили от фашистов территории, по которым в послевоенный период пройдут границы Украинской Советской Социалистической Республики. Во время боёв за УССР, Красная армия провела 11 стратегических и 4 фронтовые наступательные операции. Согласно подсчётам историков, в битве за Украину погибли около трёх миллионов советских воинов.

Значение УССР

УССР была провозглашена большевиками 10 марта 1919 года на III Всеукраинском съезде советов. При её создании земли исторической Малороссии были объединены с территорией Одесской и Донецко-Криворожской советских республик, ранее подчинявшихся петроградскому Совнаркому. В планах у большевиков было присоединить к УССР и земли Западной Украины, входившие до 1918 года в состав Австро-Венгрии. Однако в ходе войны 1919—1921 годов между Советами и Польшей, Галичина и Волынь были аннексированы Варшавой. 30 декабря 1922 года Украинская ССР подписала Договор об образовании Советского Союза.

«В составе СССР Украина бурно развивалась, на её территории возводились важнейшие индустриальные объекты, а чернозёмы играли огромную роль в советском сельском хозяйстве», — рассказал в интервью RT военный историк Юрий Кнутов.

Тем временем под властью Польши проходил процесс полонизации Западной Украины. На её земли переселялись колонисты из числа этнических поляков, количество украинских образовательных и культурных учреждений сокращалось. Этим пользовались находившиеся в эмиграции в Европе радикальные политики, воевавшие в годы Гражданской войны на стороне Симона Петлюры.

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Созданные ими Украинская войсковая организация и Организация Украинских Националистов (ОУН) вербовали на западноукраинских землях молодежь для участия в террористических акциях, направленных против поляков. Ещё в конце 1920-х годов радикалы установили контакт с немецкой разведкой. Сотрудничество между официальным Берлином и украинскими националистами стало особенно плотным после прихода к власти в Германии Адольфа Гитлера.

1 сентября 1939 года Третий рейх напал на Польшу. 17 сентября, когда большая часть польских войск была разгромлена, а государственная администрация перестала функционировать, на территорию Западной Украины вошла Красная армия. В результате нескольких раундов переговоров между Берлином и Москвой, Германия формально согласилась считать Западную Украину советской территорией. По словам историков, Гитлер пошёл на это, так как всё равно рассчитывал вскоре захватить эти земли вместе со всей остальной Украиной.

Летом 1940 года советское правительство путём дипломатического давления вынудило Румынию освободить территорию аннексированной ею Бессарабии. Её земли были поделены на Молдавскую ССР и Измаильскую область, вошедшую в состав Советской Украины.

«По мере подготовки нападения на СССР, конкретные планы появлялись у Гитлера на Украину. Она должна была стать продовольственной базой рейха и поставщиком сырья для германского военно-промышленного комплекса», — отметил в беседе с RT сотрудник научно-методического отдела Музея Победы Борис Соколов.

Гитлеровская оккупация

22 июня 1941 года, с началом гитлеровской агрессии против Советского Союза, на территорию УССР вторглись войска нацистской группы армий «Юг», усиленные частями союзников — в частности, Румынии и Венгрии. Бойцы Красной армии, Черноморского флота и НКВД СССР оказывали жёсткое сопротивление противнику. На Дунае советские воины отбросили противника от границы и почти месяц удерживали плацдарм на территории Румынии. Киев и Одесса за отчаянное сопротивление врагу после войны были удостоены звания «городов-героев».

Однако враг подготовился к войне гораздо серьёзнее, и к концу осени 1941 года большая часть территории УССР перешла под контроль нацистов. А 22 июля 1942 года с захватом Донбасса оккупация республики стала полной.

Руководитель районного шуцманского поста в селе Зарог (Полтавская область) гауптвахмистр полиции порядка Фолькманн даёт указания своим подчинённым, декабрь 1942 г.

© Deutsches Bundesarchiv

Как рассказал Борис Соколов, на стороне нацистов действовали подразделения из завербованных ими ещё до войны украинских националистов. На момент вторжения абверу подчинялись укомплектованные выходцами с Западной Украины спецподразделения «Роланд» и «Нахтигаль». Позже на их базе, а также на базе вышедших их подполья ячеек ОУН началось формирование нацистской вспомогательной полиции, принимавшей активное участие в массовых убийствах евреев, коммунистов и мирных жителей УССР, недовольных гитлеровской оккупацией.

«Территорию Западной Украины гитлеровцы в административном плане подчинили польскому генерал-губернаторству, из центральных областей сформировали так называемый Рейхскомиссариат «Украина», юго-западные регионы отдали Румынии, а восточные оставили под военным управлением», — продолжил Борис Соколов.

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«Несколько десятков миллионов украинцев планировалось устранить, а оставшихся — сделать рабами немцев, между которыми Гитлер хотел поделить оккупированные украинские земли», — продолжил историк.

Массовому уничтожению подверглись в ходе оккупации украинские евреи. В июне 1941 года на территории УССР их проживало около 2,7—2,8 млн. Большая часть из тех, кто не успел эвакуироваться, погибли. Гитлеровцы при помощи украинских националистов уничтожили около 1,5 млн представителей еврейского населения. Местом одного из самых массовых убийств евреев стало урочище Бабий Яр в Киеве — там было расстреляно около 150 тыс. человек.

«В целом Украина потеряла во время войны, по разным оценкам, от 6 до 10 млн человек», — заявил Юрий Кнутов.

По словам историка, нацисты уничтожили свыше 700 украинских городов и посёлков и около 28 тыс. сёл. Оккупанты разграбили и снесли десятки тысяч учреждений здравоохранения, образования и культуры, промышленных предприятий и колхозов. Уничтожение посёлка Корюковка в Черниговской области, по оценкам экспертов, стало самым массовым единовременным убийством мирных жителей за годы не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. Боевики СС, украинской полиции и венгерских войск, уничтожая посёлок, убили порядка 6,7 тыс. человек.

Освобождение Украины

В январе 1943 года советские войска оттеснили гитлеровцев с части Донбасса. А летом того же года, в ходе Битвы на Курской дуге началось освобождение территории УССР от нацистских оккупантов. В сентябре Красная армия полностью очистила от гитлеровцев Донбасс и начала вытеснять фашистов за Днепр.

Форсирование реки Днепр советскими солдатами на подручных средствах

© Семён Фридлянд/waralbum.ru

Немцам не помогло даже то, что вдоль Днепра они выстроили мощную систему укреплений, которая, по мнению германского командования, должна была задержать красноармейцев на долгие месяцы и создать условия для подготовки немецкого контрнаступления.

В октябре были освобождены Мелитополь, Запорожье, Днепропетровск и Днепродзержинск. 6 ноября после ожесточённых боёв и благодаря скрытной переброске войск с одного плацдарма на другой, советские войска изгнали оккупантов из Киева.

В начале 1944 года Красная армия разбила гитлеровские войска, пытавшиеся удержаться Центральную Украину, а феврале отвоевала Луцк и Ровно.

В марте 1944 года советские войска перешли в наступление по всей линии проходящего через Украину фронта — на полосе длиной 1,1 тыс. км. Были освобождены Винница, Жмеринка, Каменец-Подольский, Черновцы, Херсон и Николаев. 10 апреля красноармейцы взяли штурмом Одессу.

Надпись на хате в Киевской области: «Освободители Украины, вперед, к заветным берегам Днепра!»

© Семён Фридлянд/waralbum.ru

В ходе Львовско-Сандомирской операции Красная армия изгнала гитлеровцев со значительной части Западной Украины и в некоторых местах перешла довоенную западную границу УССР.

К осени советские войска были измотаны длительным наступлением, их коммуникации растянулись, им был нужен отдых.

«Однако к советскому руководству обратились представители словацкого сопротивления с просьбой поддержать восстание, которое готовили представители партизанского движения и действовавшего в армии подполья. И Советский Союз, как это неоднократно случалось в нашей истории, решил любой ценой выполнить свой союзнический долг», — рассказал RT академик Академии военных наук, полковник запаса Андрей Кошкин.

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Наступление через хорошо укреплённые нацистами горные перевалы оказалось чрезвычайно сложным, а гитлеровцы достаточно быстро смогли выбить словацких повстанцев из удерживаемых ими населённых пунктов, принудив их снова уйти в подполье. Поэтому задачу по поддержке восстания в Словакии советские войска выполнить не смогли.

Тем не менее, хоть и с тяжёлыми боями, они преодолели Карпаты и вышли в Закарпатье, которое с 1938—1939 годов было оккупировано союзной Германии Венгрией. 27 октября 1944 года Красная армия выбила немецко-венгерские войска из Ужгорода, а 28 октября — из Чопа. Впоследствии эти города вошли в состав УССР. С тех пор 28 октября считается днём полного освобождения Украины от фашистов.

В ходе освобождения УССР советские войска провели на территории республики 15 наступательных операций: 11 стратегических и 4 фронтовые. По оценкам историков, в боях за Украину погибло около 3 млн советских воинов.

«Нужно отметить, что в момент вступления Красной армии на территорию УССР, её костяк составляли представители русского народа, которые без всяких сомнений отдавали свои жизни за жизнь и свободу украинцев. Это было спасение целого народа, который подлежал уничтожению, согласно гитлеровскому плану «Ост». Впрочем, нельзя забывать и о вкладе в победу над нацизмом самого украинского народа — многие выходцы из Украины погибли и при обороне СССР в 1941 году, и при освобождении Европы», — подчеркнул Юрий Кнутов.

Русские солдаты отмечают границу СССР, март 1944 года

© Victor Temin/Slava Katamidze Collection/Getty Images

По словам Андрея Кошкина, у украинцев есть повод гордиться местом своего народа в борьбе с нацизмом.

«Если не брать отдельных отщепенцев, вроде полицаев и боевиков УПА*, украинский народ достойно сражался с гитлеровцами, неся серьёзные потери. Пытаться забыть об этом, переписывать историю и славить преступников-коллаборационистов, как сегодня делают некоторые киевские политики, — это форменное безумие. Тем более что именно Красную армию Украина сегодня должна благодарить и за свою современную территорию. Ведь то же Закарпатье вошло в состав УССР именно в результате победы Красной армии в Великой Отечественной войне», — подытожил Андрей Кошкин.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).