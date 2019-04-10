«Нацисты утратили моральный дух»: как освобождение Одессы повлияло на ход Великой Отечественной войны

75 лет назад Красная армия освободила от гитлеровских войск Одессу. Два с половиной года город был оккупирован и считался административным центром румынского губернаторства Транснистрия. От рук неприятеля погибли около 82 тыс. жителей Одессы. Ещё 78 тыс. одесситов были угнаны в рабство. Несмотря на массовый террор со стороны захватчиков, в городе существовало мощное подпольно-партизанское движение, базой которому служили знаменитые одесские катакомбы. По словам экспертов, освобождение Одессы в апреле 1944 года послужило важным сигналом для Румынии, где после этого началась подготовка к свержению союзного Адольфу Гитлеру диктатора Иона Антонеску.

В 1794 году рескриптом императрицы Екатерины II была основана Одесса. За первое столетие существования город стал одним из крупнейших экономических центров Российской империи. После установления советской власти на развитие Одессы сильно повлияла политика индустриализации. В начале 1940-х в городе работало более 300 промышленных предприятий. Важную роль в жизни Одессы играл порт. В состав Черноморского сухогрузного пароходства входило порядка 300 судов. Кроме того, в городе располагались 17 вузов и 42 научно-исследовательских института.

Оборона Одессы

«Хотя Одесса находилась к государственной границе гораздо ближе, чем Киев или Минск, во время войны враг смог занять её ощутимо позже. На это повлияло сразу несколько факторов. Львиную долю наступающих войск в этом регионе составляли румыны, уступавшие по боеспособности немцам. Кроме того, здесь стояли части советского военно-морского флота, прекрасно подготовленные к боевым действиям наркомом ВМФ Николаем Кузнецовым. Отлично было налажено взаимодействие между армией, флотом и другими силовыми ведомствами», — рассказал в интервью RT военный историк Юрий Кнутов.

Артиллерийский расчет ведет огонь по врагу на подступах к Одессе

РИА Новости

© Георгий Зельма

Румынская армия попыталась форсировать Дунай на одесском направлении ещё 22 июня 1941 года, но была отброшена бойцами погранвойск НКВД, Дунайской флотилии и 51-й стрелковой дивизии. 24 июня советские войска высадили на румынской территории десант и захватили плацдарм, который удерживали более трёх недель, отбив 18 атак противника.

Только 19 июля десантники на кораблях Дунайской флотилии отступили в Одессу. В этот же день на базе Приморской группы войск была создана Отдельная Приморская армия, вошедшая, в свою очередь, в Одесский оборонительный район. Приморской армией командовал генерал-лейтенант Георгий Софронов, а Одесским оборонительным районом — контр-адмирал Гавриил Жуков.

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С 1 июля началась эвакуация города. До начала августа она шла с использованием железной дороги, а затем по морю. В тыловые районы СССР удалось вывезти 150 предприятий и учреждений культуры. Кроме того, в августе—октябре из Одессы было эвакуировано почти 150 тыс. мирных жителей.

Оставшиеся в городе гражданские массово записывались в ополчение. Из них был сформирован истребительный батальон, районные отряды обороны и женский оборонительный батальон. Около 100 тыс. горожан вместе с военными возводили оборонительные укрепления. Их общая протяжённость составила больше 250 км.

«В начале августа гитлеровские силы смогли прорвать оборону советских войск на Днестре и развить быстрое наступление севернее Одессы в направлении реки Южный Буг. 8 августа к западу от Одессы противник вышел к Днестровскому лиману, к востоку от неё — к шоссейной дороге Одесса—Николаев. 13 августа румынско-немецкие войска перерезали и ведущую к Одессе железную дорогу — город оказался в полной блокаде», — рассказала RT методист Музея Победы Ирина Архангельская.

12 августа защитники Одессы остановили врага на подступах к городу в районе Куяльницкого лимана. 16—17 сентября на помощь войскам Приморской армии из Новороссийска началась переброска 157-й стрелковой дивизии и дивизиона реактивных миномётов. И когда 21 сентября противник приблизился к Одессе на расстояние, достаточное для того, чтобы подвергнуть город массированному артиллерийскому обстрелу, советские военнослужащие нанесли контрудар и отбросили наступавших на 8 км от города.

Партизаны Одессы

РИА Новости

© Георгий Зельма

Но к концу сентября гитлеровские силы продвинулись вглубь территории СССР настолько, что оборона Одессы утратила смысл. 30-го числа в город пришла директива о начале эвакуации военнослужащих. 16 октября части Красной армии покинули город по морю, направившись в Крым. В дальнейшем Приморская армия отличилась при обороне Севастополя.

Общая численность румынско-немецких войск, штурмовавших Одессу, составляла около 340 тыс. человек. Пытаясь захватить Одессу, враг потерял убитыми и ранеными свыше 160 тыс. человек. В защите города принимали участие порядка 86 тыс. красноармейцев и краснофлотцев. Общие потери советской стороны достигли 40 тыс. бойцов.

Одесса под оккупацией

После вступления захватчиков в Одессу город был объявлен административным центром румынского оккупационного губернаторства Транснистрия, занимавшего территорию между Днестром и Южным Бугом. «Созданная администрация была румынской, однако по многим вопросам её деятельность фактически координировалась немцами. Нацисты, в частности, руководили организацией карательных операций и уничтожением евреев», — отметил Юрий Кнутов.

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Когда румынско-немецкие войска заняли Одессу, в ней оставалось около 250 тыс. жителей. 19 октября оккупанты казнили тысячи пленных советских военнослужащих, евреев, коммунистов и обычных мирных жителей, показавшихся им чем-то подозрительными. Часть из них расстреляли, а часть сожгли заживо, заперев в бывших пороховых складах.

22 октября 67 румынских солдат и офицеров, включая военного коменданта генерала Иона Глогожану, погибли от взрыва оставленной советскими войсками мины. В ответ на это немецкая айнзацгруппа D уничтожила около 10 тыс. мирных горожан, а на следующий день начались массовые расстрелы евреев в пригородном селе Дальник. За первую неделю оккупации румыны и немцы убили, по оценкам историков, около 10% оставшихся в Одессе людей.

В конце 1941-го — начале 1942 года несколько десятков тысяч одесских евреев были направлены в концлагеря в Богдановке, Голте и других населённых пунктах так называемой Транснистрии. Практически все они погибли. Всего за время оккупации немцы и румыны уничтожили около 82 тыс. одесситов, а 78 тыс. горожан были угнаны в рабство. Непосредственно перед отступлением из города нацисты убили 400 одесских мирных жителей, включая 30 маленьких детей.

Несмотря на террор, жители Одессы не смирились с оккупацией. Отступая из города, военная разведка, НКВД и партийное руководство оставили в нём костяк будущих подпольно-партизанских отрядов. Часть подпольщиков была быстро выявлена и казнена оккупантами. Но другие смогли закрепиться в лабиринте одесских катакомб, которые протянулись на 2,5 тыс. км.

Надпись на стене одесских катакомб, оставленная партизанами Великой Отечественной войны

РИА Новости

© Георгий Зельма

Одним из самых знаменитых объединений одесского подполья стал отряд капитана госбезопасности Владимира Молодцова (псевдоним Бадаев). 17 ноября 1941 года он пустил под откос железнодорожный люкс-эшелон, перевозивший администрацию для оккупированной Одессы. Были уничтожены около 250 чиновников и офицеров. Кроме того, бойцы отряда регулярно разрушали коммуникации противника и добывали для советского командования важную развединформацию.

В феврале 1942 года, после предательства одного из подпольщиков, Молодцов был схвачен вместе с несколькими подчинёнными. Несмотря на пытки, никто из них не выдал своих товарищей. Когда командиру отряда предложили обратиться с просьбой к оккупантам о помиловании, Молодцов ответил: «Мы на своей земле помилования у врагов не просим!» 12 июля 1942 года капитана казнили. Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Всего в Одессе действовало более 90 подпольно-партизанских групп и отрядов, в рядах которых сражались свыше 4 тыс. патриотов.

Освобождение Одессы

В середине марта 1944 года советские войска вышли к Южному Бугу и смогли захватить несколько плацдармов на его западном берегу.

Советские солдаты идут в атаку в бою за освобождение Одессы

РИА Новости

«Немцы и румыны сосредоточили в Одессе и соседних населённых пунктах около 350 тыс. военнослужащих. На них наступала советская группировка численностью порядка 340 тыс. человек. Учитывая то, что обычно наступать стараются при соотношении сил три к одному, ситуация для наших войск была крайне сложной. Правда, советское командование смогло добиться серьёзного преимущества в бронетехнике и артиллерии — примерно в три раза. Немцы же превосходили наши войска по количеству самолётов», — рассказал Юрий Кнутов.

По словам эксперта, советским войскам противостояли 3-я румынская армия и 6-я немецкая, заново сформированная после разгрома под Сталинградом.

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«Гитлеровские силы планировали удержать советские войска на берегах Южного Буга, но им это не удалось. Уже 28 марта после ожесточённых боёв был освобождён Николаев, являвшийся фактически ключом к Одессе», — заявил эксперт.

В результате молниеносного наступления Одесса со всех сторон была блокирована Красной армией. «Рельеф в районе города таков, что удерживать его нацисты могли достаточно долго, однако они утратили моральный дух. Поэтому 9 апреля 1944 года советские войска вступили в пригороды, а 10-го Одесса была полностью освобождена», — рассказал Юрий Кнутов.

«Успех Одесской операции стал для советских войск прологом к освобождению Молдавии. Но самое главное заключается в том, что был подан важный сигнал Румынии. В Бухаресте осознали, что безнадёжную войну скоро придётся вести на своей территории, а этого мало кому хотелось. Как раз на фоне освобождения Одессы в Румынии началась активная подготовка к свержению диктатора Иона Антонеску, и уже в августе 1944 года его режим пал, а официальный Бухарест объявил войну Германии», — подытожил Юрий Кнутов.