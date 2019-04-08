«По всем канонам военной науки»: Минобороны РФ рассекретило документы о боях за освобождение Крыма

К 75-летию начала Крымской наступательной операции Минобороны РФ опубликовало материалы о ходе боевых действий и подвигах советских военнослужащих во время освобождения полуострова. Наступление началось 8 апреля 1944 года, а 12 мая противник был полностью разгромлен. В боях с вермахтом приняли участие войска 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии. Героические усилия Красной армии по деоккупации Крыма позволили нарушить морские коммуникации гитлеровцев в западной части Чёрного моря.

Министерство обороны РФ опубликовало уникальные материалы Центрального архива к 75-летию начала Крымской наступательной операции. Ранее эти документы были доступны только для узкого круга специалистов-историков. На сайте военного ведомства размещены приказы, отчёты, наградные листы и карты.

Крымская наступательная операция проводилась с 8 апреля по 12 мая 1944 года. Войска 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии прорвали глубоко эшелонированную оборону вермахта, разгромив 17-ю полевую армию оккупантов. В боях за освобождение полуострова погибли 17,7 тыс. красноармейцев, потери противника составили 100 тыс. человек.

В период Великой Отечественной войны Крым имел большое стратегическое значение. Контроль над полуостровом позволял немцам прикрывать балканское направление и беспрепятственно перевозить грузы по Чёрному морю. Освобождение Крыма нарушило морские коммуникации противника и позволило СССР восстановить главную базу Черноморского флота в Севастополе.

Героические бои

Первый блок опубликованных Минобороны материалов посвящён оборонительной операции Красной армии. В частности, ведомство рассекретило приказ командующего 51-й Отдельной армией генерал-полковника Фёдора Кузнецова об организации защиты Крыма от 30 августа 1941 года. Укрепрайоны были созданы вокруг Симферополя, Карасубазара (Белогорска), Евпатории и Феодосии.

© Министерство обороны РФ

С 1 сентября в Крыму началось возведение различных фортификационных сооружений, противотанковых и противопехотных препятствий. Первые бои с противником велись с конца сентября на Перекопском перешейке — единственном сухопутном пути в Крым. Под натиском превосходящих сил вермахта красноармейцы были вынуждены отступить к Севастополю. В ноябре остатки 51-й армии были эвакуированы на Таманский полуостров. Однако разрозненные силы красноармейцев продолжали оказывать врагу сопротивление.

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Героические бои с оккупантами вела 8-я отдельная бригада морской пехоты Черноморского флота. В опубликованном докладе командира подразделения, генерал-майора береговой службы Владимира Вильшанского говорится, что советские солдаты неоднократно предпринимали попытки наступления на противника, несмотря на отчаянное положение.

В ночь на 1 ноября 1941 года 2-му батальону морских пехотинцев после артподготовки удалось занять высоту вблизи гавани Севастополя. Однако вермахт обрушил на позиции советских военнослужащих шквал огня. Как указывается в документе, обстрел был настолько сильным, что ранее покрытая снегом вершина стала чёрной. Солдаты были вынуждены отступить, но вечером того же дня отбили сразу несколько высот. Однако подразделение понесло огромные потери — в строю осталось около 600 человек.

«Бригада настолько ослабла, что использовать её в дальнейшем как боевую организованную силу было невозможно. В последних боях она понесла большие потери, в ротах осталось по 50—80 человек, за 15 суток непрерывных боёв люди физически устали, командный состав был выбит. Остатки бригады нуждались в отдыхе», — говорится в докладе Вильшанского.

Ввиду отсутствия людей и вооружения 8-я бригада была расформирована. Из способных держать в руках оружие солдат были созданы стрелковая и пулемётная рота, миномётная батарея и сапёрный взвод. Свой последний бой с гитлеровскими оккупантами морские пехотинцы приняли в ночь на 1 января 1942 года.

Штурм высот на подступах к Керчи, ноябрь 1943 года

© Министерство обороны РФ

В период оккупации у Крыма, как и у Ленинграда, была своя «дорога жизни». В опубликованном Минобороны отчёте 2-й бригады подводных лодок Черноморского флота сообщается о том, что между Севастополем и Новороссийском действовала морская коммуникация. С полуострова вывозили раненых, а в Крым доставлялись топливо, продукты и боеприпасы. В 1942 году девять подлодок 2-й бригады ЧФ совершили 22 боевых похода по «дороге жизни».

В период оккупации Крыма сопротивление врагу оказывали части Красной армии и мирное население, укрывшиеся в Аджимушкайских каменоломнях (севернее Керчи). Пользуясь преимуществами этой труднодоступной местности, солдаты и советские граждане продолжали сражаться с гитлеровцами. Как говорится в документах Минобороны, немцы устраивали газовые атаки, обвалы горных пород, заваливали и взрывали входы и колодцы с пресной водой.

«Во время проведения осмотра многочисленных штолен были обнаружены вещественные доказательства. Среди них были списки личного состава гарнизона, книга медицинских назначений, дневник политрука Александра Сарикова, ведомости расхода воды, истории болезни военнослужащих. В каменоломнях работал госпиталь, где лечили военнослужащих и гражданское население», — сообщается на сайте Минобороны.

Бессмертная слава

Второй массив документов Минобороны посвящён непосредственно освобождению Крыма. Наступлению войск 4-го Украинского фронта предшествовал ряд успешных военных кампаний — Мелитопольская операция (26 сентября — 5 ноября 1943 года) и Керченско-Эльтигенская десантная операция (31 октября — 11 декабря 1943 года).

Ещё в ноябре 1943 года Красная армия прорвала оборону вермахта на Перекопском перешейке, захватила плацдармы на южном берегу Сиваша и на Керченском полуострове. Однако дальнейшее наступление забуксовало из-за нехватки ресурсов для штурма глубоко эшелонированных оборонительных позиций оккупантов.

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Несмотря на тяжёлое положение, гитлеровцы не собирались отводить войска из Крыма. Из материалов Минобороны следует, что Крым рассматривался Берлином как «краеугольный камень восточного фронта». Генерал от инфантерии Карл Альмендингер приказывал 17-й полевой армии «обескровить на Севастопольском фронте численно превосходящие силы красных».

«Я требую, чтобы все солдаты оборонялись до последнего. Плацдарм на всю глубину сильно оборудован в инженерном отношении и противник, где бы он ни появился, запутается в сети наших оборонительных сооружений. Никому из нас не должна даже и в голову придти мысль об отходе с этих позиций», — писал Альмендингер.

В январе—марте 1944 года группировка вермахта была усилена четырьмя дивизиями. В общей сложности в состав 17-й полевой армии входили 5 немецких и 7 румынских дивизий (более 195 тыс. человек). Вооружение противника насчитывало 3,6 тыс. орудий, 215 танков и 148 самолётов.

Советская группировка состояла из Отдельной Приморской армии, частей 2-й гвардейской и 51-й армий, подразделений 8-й и 4-й воздушных армии;19-го танкового корпуса, войск 16-го и 78-го укреплённых районов. Перевес над оккупантами в живой силе и технике был огромный: командование Красной армии сосредоточило около 470 тыс. человек, 5,9 тыс. орудий, 559 танков и самоходных артиллерийских установок, 1250 самолётов.

Советские танки на улице Фрунзе (сейчас — проспект Нахимова) Севастополя в дни освобождения города от оккупантов, май 1944 года

© Министерство обороны РФ

Также в операции были задействованы корабли Черноморского флота, Азовской флотилии и авиация ЧФ. Они заблокировали морские коммуникации гитлеровцев и наносили удары по отступающим войскам. В боях с противником приняли участие один линейный корабль, четыре крейсера, шесть эскадренных миноносцев, два сторожевых корабля, 8 базовых тральщиков, 47 торпедных и 80 сторожевых катеров, 29 подводных лодок.

11 апреля Красная армия освободила Керчь, 13 апреля — Феодосию, 14 апреля — Судак, 16 апреля — Ялту. 7 мая советские войска развернули наступление на Севастополь, где находились остатки вражеской группировки. 12 мая Крым был полностью освобождён.

Минобороны опубликовало наградные листы героев наступательной операции. Так, 7 мая 1944 года в окрестностях Севастополя капитан Алексей Торопкин первым ворвался в траншеи, где находился противник. В рукопашном бою уничтожил 14 нацистов. За проявленную отвагу он получил звание Героя Советского Союза.

Золотой звезды Героя СССР посмертно был удостоен рядовой Василий Ершов. 13 апреля 1944 года он в составе группы десантников вблизи села Ашага-Джали вступил в неравный бой с батальоном румынских войск. Когда у красноармейцев закончились боеприпасы, они вступили с противником в рукопашный бой. Солдаты попали в плен, где подверглись жестоким пыткам, но не выдали врагу секретную информацию. Румыны решили расстрелять красноармейцев. Ершов оказался единственным выжившим, но спасти его не удалось.

Советские десантники высаживаются в Крыму

© Министерство обороны РФ

«После ухода румын из села местные жители среди расстрелянных разведчиков обнаружили бойца, подававшего признаки жизни, искалеченного до неузнаваемости. Это был Ершов… Рядовой Ершов своим подвигом стяжал себе бессмертную славу русского богатыря. Во имя родины он не щадил своей жизни. На теле Ершова обнаружено 10 огнестрельных ран и 7 штыковых уколов; переломлены обе руки, нога», — отмечается в документе.

Большой вклад в обороны и освобождение Крыма внесли советские лётчики. В августе 1944 года звание Героя Советского Союза получил штурман 1-й авиаэскадрильи 30-го разведывательного авиаполка ВВС Черноморского флота капитан Владимир Василевский. В боях с оккупантами он уничтожил 22 единицы бронетехники, 5 зенитных батарей, 3 самолёта. Также он участвовал в обеспечении высадки десанта в Керчи, Феодосии и Новороссийске.

В комментарии RT военный историк Борис Юлин отметил, что «операция по освобождению Крыма была проведена по всем канонам военной науки». Красная армия достигла необходимого превосходства в численности войск и техники, чтобы нанести поражение оккупантам без крупных потерь.