Минобороны опубликовало документы о Крымской наступательной операции

Министерство обороны России обнародовало на своём сайте документы из центрального архива оборонного ведомства по случаю 75-летия начала Крымской наступательной операции.

Отмечается, что часть документов ранее находилась на секретном хранении, и доступ к ним имели лишь некоторые историки.

«Опубликованные материалы охватывают весь период войны и наглядно показывают, насколько кровопролитными были сражения за города Крыма, как детально просчитывался каждый ход командования советских войск и сколь огромное значение имел контроль над полуостровом для гитлеровских войск», — указано в сообщении.

В Минобороны добавили, что большая часть документов связана с Крымской наступательной операцией, в том числе с освобождением Симферополя, Севастополя, Судака, Ялты и Керчи.

Кроме того впервые опубликованы документы об осмотре каменоломен после освобождения Крыма частями Красной армии.

Ранее Минобороны рассекретило документы о кампании СССР в Афганистане.

Президент Фонда ветеранов Афганистана Сергей Бобрецов в беседе с Nation News прокомментировал рассекречивание документов.