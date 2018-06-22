«Всеми силами обрушиться на врага»: Минобороны рассекретило документы о первых днях Великой Отечественной войны

Ко Дню памяти и скорби Минобороны РФ опубликовало рассекреченные архивные документы о первых часах и первых кровопролитных сражениях Великой Отечественной войны. На сайте ведомства можно ознакомиться с копией директивы народного комиссара обороны СССР №1 и боевым приказом маршала Семёна Тимошенко, с наградными листами, в которых описаны подвиги советских солдат и офицеров. Также представлена трофейная карта начального этапа германского вторжения в СССР — «Плана Барбаросса». Неизвестные ранее факты о первых днях войны — в материале RT.

Министерство обороны РФ опубликовало рассекреченные документы, которые посвящены первым дням Великой Отечественной войны. Ранним утром 22 июня 1941 года Советский Союз подвергся масштабному вероломному вторжению нацисткой Германии и её союзников. С 1996 года годовщина начала ВОВ отмечается в России как День памяти и скорби.

«Вскрытая группировка»

Материалы Минобороны передают трагизм событий начального периода Великой Отечественной войны. Согласно документам, советское командование было осведомлено о развёртывании крупных сил противника в непосредственной близости к государственной границе.

Об эффективной работе военной разведки свидетельствует карта первоначального этапа захвата европейской части СССР, получившего название «План Барбаросса». На ней отмечены основные направления ударов и группировки Красной армии, которые предполагалось окружить.

Трофейная карта начального этапа германского вторжения в СССР — «Плана Барбаросса»

© june-22.mil.ru

Об агрессивных планах нацистского режима говорилось в докладах военачальников Прибалтийского и Киевского особых военных округов.

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«Группировка немецко-фашистских войск накануне войны … была известна штабу округа достаточно полно ... Вскрытая группировка … расценивалась разведотделом как наступательная группировка с значительным насыщением танками и моторизованными частями», — говорится в докладе замначальника разведотдела штаба Прибалтийского особого военного округа генерал-лейтенант Кузьмы Деревянко.

Москва внимательно следила за переброской войск противника, но не наращивала приграничную группировку, чтобы не провоцировать Германию. Командующий войсками 8-й Армии Прибалтийского особого военного округа генерал-лейтенант Пётр Собенников в донесении Генштабу указывал, что личный состав Красной армии не верил в скорое начало войны.

«Насколько неожиданно для подходивших войск началась война можно судить например по тому, что личный состав тяжёлого артиллерийского полка, двигавшийся по железной дороге на рассвете 22 июня, прибыв на ст. Шауляй и увидев бомбежку наших аэродромов, считал, что «начались манёвры», — отмечал генерал-лейтенант Деревянко.

Наибольший интерес представляют документы, подписанные 22 июня высшим командованием Красной армии. Речь идёт о Директиве №1 народного комиссара обороны СССР маршала Семёна Тимошенко, которая была передана войскам в 1:45. Документ предписывал командирам 3-й, 4-й и 10-й армий не поддаваться на провокации немцев.

Боевой приказ Народного Комиссара Обороны № 2 от 22 июня 1941 года

© june-22.mil.ru

В 7:15 утра вышел Боевой приказ народного комиссара обороны №2, собственного составленный начальником Генштаба Георгием Жуковым. В документе содержалось распоряжение «всеми силами и средствами обрушится на вражеские силы и уничтожить их, где они нарушили советскую границу». При этом авиации Красной армии был дан приказ нанести удар по вражеским аэродромам.

«Приближение войны чувствовалось»

Один из первых ударов военной машины Третьего рейха приняла 55-я стрелковая дивизия, которая входила в состав 4-й армии Киевского особого военного округа. Несмотря на колоссальное превосходство противника, солдаты проявили необыкновенную стойкость.

Так батарея старшего лейтенанта Борисова прямой наводкой уничтожила 6 танков вермахта, а взвод младшего лейтенанта Брыкля поджёг 6 гусеничных машин нацистской Германии.

Настоящий ужас на врага наводила 99-я стрелковая дивизия, прикрывавшая Перемышль. 23 июня это соединение совместно с другими подразделениями Красной армии отбили правобережную часть города и восстановили границу.

Описание Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, составленное группой под руководством генерал-полковника А.П. Покровского

© june-22.mil.ru

«За несколько первых дней боёв город трижды переходил из рук в руки. Все это время противник вводил в бой резервы, настойчиво пытаясь захватить инициативу в свои руки… Командование дивизии приняло решение не допустить прорыва противника…, продолжая удерживать госграницу», — цитирует Минобороны наградной лист одного из командиров 99-й дивизии полковника Дементьева.

В беседе с RT кандидат исторических наук Алексея Исаев отметил, что опубликованные документы, и в частности, Директива № 1 свидетельствуют о том, что советское командование осознавало неотвратимость скорого начала войны. Однако войска получали указания зашифрованным способом, и это неизбежно снижало скорость реагирования на военные угрозы.

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«Это привело к тому, что для Красной Армии удар вермахта оказался неожиданным. Однако надо признать, что до многих частей Директива дошла, и в соответствии с её положениями войска были приведены в боевую готовность. И всё же времени на исполнение Директивы оставалось крайне мало. Поэтому уже в первые часы войны армия понесла очень большие потери», — констатировал Исаев.

Эксперт сообщил, что подразделения Красной Армии предпринимали все усилия, чтобы выполнить приказы об отражении агрессии, а также нередко действовали в инициативном порядке, проявляя выучку и героизм.

По словам Исаева, уцелевшие бомбардировщики Прибалтийского военного округа отправились бомбить территорию противника, не дожидаясь боевого приказа, который опубликовало Минобороны. Кроме того, получил известность авиаудар советских ВВС по немецкой танковой дивизии в районе Устинлуга под Владимиром Волынским (Западная Украина).