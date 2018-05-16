«У фашистов горела под ногами земля»: почему карательная операция против партизан «Цыганский барон» была безрезультатной

75 лет назад гитлеровцы начали карательную операцию «Цыганский барон», призванную подавить партизанское движение в брянских лесах. После привлечения огромных сил, включая фронтовые части, бронетехнику и авиацию, нацистам удалось потеснить партизан и нанести им ощутимые потери, однако, по оценкам экспертов, никакого стратегического успеха немецкой армии это не принесло. Всего через три месяца войскам Гитлера пришлось оставить Брянщину. Об истории партизанского сопротивления во время Великой Отечественной войны — в материале RT.

Народная война

Вскоре после вступления на территорию Советского Союза нацисты, реализуя генеральный план «Ост», развернули против местного населения жесточайший террор. Его жертвами становились евреи, коммунисты и обычные мирные жители, которых нацисты считали «расово неполноценными».

Также по теме «Тайная полиция преступного режима»: правда и мифы о деятельности гестапо 85 лет назад в Германии была создана структура, название которой стало нарицательным при описании нечеловеческой жестокости и пыток, —...

«Несмотря на все усилия по эвакуации населения, в результате немецкого наступления более 60 млн советских граждан оказались на оккупированных гитлеровцами территориях. Чтобы нанести максимальный ущерб врагу, советское руководство, используя ресурсы партии и НКВД, стало разворачивать в тылу у неприятеля партизанское движение», — рассказала в интервью RT методист научно-методического отдела Музея Победы Елена Желамская.

По словам эксперта, перед партизанами была поставлена задача не дать гитлеровцам закрепиться на советской земле, нарушать их тыловые коммуникации и наносить постоянные удары. Народные мстители осуществляли диверсии и акты саботажа, занимались разведкой и контрпропагандой везде, где это было возможно.

Согласно подсчётам историков, уже в 1941 году для антипартизанских действий гитлеровцы выделили 78 отдельных батальонов, в 1942-м — 140, в 1943-м их численность достигла 500. Также, начиная с 1941 года, против партизан применялись специальные «охотничьи» подразделения — ягдкоманды.

Ягдкоманда вермахта проходит через д. Трояново Курской области

© Wikimedia Commons

В августе 1942 года Адольф Гитлер заявил, что советские партизаны, которых он называл бандитами, могут представлять «серьёзную опасность для эксплуатации оккупированных территорий». Нацистский фюрер потребовал от руководства вермахта и СС покончить с партизанским движением до конца года, однако этой цели достичь не удалось.

«Немцы неохотно направляли против партизан свои регулярные части. Для этой цели они на определённом этапе начали массово использовать местных коллаборационистов», — рассказал в беседе с RT писатель и историк Константин Залесский.

Однако и это принципиально не помогало оккупантам. Партизанское движение только расширялось. Против гитлеровцев была развёрнута «Рельсовая война», не позволявшая германскому командованию в желаемые сроки перебрасывать подкрепления, оружие и боеприпасы на фронт.

«Антипартизанская борьба велась гитлеровцами постоянно, но помимо этого они стали прибегать к карательным операциям, когда значительные силы бросались единовременно на зачистку какого-то конкретного района», — отметил Залесский.

По словам экспертов, масштабы операций всё время приходилось увеличивать. Партизаны легко громили небольшие отряды гитлеровцев или скрывались от них.

«Цыганский барон»

Также по теме «Без неё армия беззащитна»: как создавалась военная контрразведка России 12 мая 1918 года директивой Высшего военного совета РСФСР при штабах Красной армии были организованы отделения по борьбе со шпионажем...

Весной 1943 года одним из наиболее беспокойных районов для нацистов стала Брянщина.

«Ситуация в регионе была двойственной. С одной стороны, по инициативе гитлеровских военных там было создано коллаборационистское Локотское самоуправление, и его лидера Бронислава Каминского называли иногда «царём брянских лесов». Но с другой — не зря все говорили о Брянщине как о партизанском крае», — подчеркнул Залесский.

По словам эксперта, Локотское самоуправление нацисты создали специально для борьбы с партизанами. Причём за счёт того, что его структура формировалась не оккупационной администрацией, а военными, местные коллаборационисты получили достаточно широкие полномочия и создали даже так называемую Русскую освободительную народную армию — РОНА, которую гитлеровское командование формально считало бригадой.

Командующий офицер — майор Иван Фролов с офицерами РОНА во время Варшавского восстания, 1944 год

© Wikimedia Commons

«Коллаборационисты никогда не отличались дисциплиной. Грабежи, насилие и мародёрство были их фирменным почерком, но для РОНА это было характерно вдвойне, так как её немцы контролировали в меньшей степени. Страдали от её бойцов в первую очередь местные жители», — отметил Залесский.

Также по теме «Это войско было серьёзной силой»: как польские патриоты помогали Красной армии в борьбе с нацизмом 75 лет назад была создана 1-я Варшавская польская пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко. На её базе вскоре был развёрнут 1-й...

В противовес нацистским коллаборационистам в брянских лесах действовало несколько крупных партизанских отрядов численностью от 500 до 1 тыс. человек. Они, опираясь на поддержку местного населения, наносили гитлеровцам серьёзный ущерб. Партизаны выстроили целый укрепрайон, включавший в себя долговременные огневые точки, окопы, блиндажи, пулемётные точки, артиллерийские позиции и подземные коммуникации.

Ввиду того что коллаборационисты были не в состоянии справиться с партизанским движением, гитлеровское командование приняло решение провести в мае 1943 года на Брянщине масштабную карательную операцию под кодовым названием «Цыганский барон».

Против партизан были брошены части 102-й пехотной венгерской, 7-й, 292-й и 707-й пехотной, 10-й моторизованной, 442-й особого назначения, а также 4-й и 18-й танковых дивизий.

«В этот раз гитлеровцам пришлось снимать войска с фронта, что они очень не любили делать. Кроме того, в карательной операции участвовала примерно половина бригады РОНА, набранный из украинских коллаборационистов добровольческий полк «Десна» и несколько полицейских батальонов. Всего к участию в операции, считая как тех, кто непосредственно прочёсывал леса, так и тех, кто находился в населённых пунктах, было привлечено порядка 40 тыс. человек и даже авиация. Это была одна из крупнейших карательных операций за годы войны», — подчеркнул Залесский.

Советские партизаны ведут бой

© Wikimedia Commons

Активная часть операции началась 16 мая 1943 года. Гитлеровцам удалось взять часть партизанских сил в окружение. В сложном положении оказались партизанские бригады имени Щорса, имени Кравцова, имени Ворошилова и «Смерть немецким оккупантам».

Ночью авиация с «большой земли» привозила партизанам боеприпасы, взрывчатку и продукты питания. Но к концу мая ситуация всё равно стала критической — не хватало патронов, немцы захватили партизанской аэродром у деревни Смелиж и активно вытесняли партизан из леса.

Также по теме «Запугать пытками и сожжением живьём»: почему гитлеровская операция «Волшебная флейта» не достигла целей 75 лет назад гитлеровская Германия начала в оккупированном Минске одну из самых масштабных карательных операций. Она носила кодовое...

Согласно немецким отчётам, в мае—июне 1943 года в ходе проведения операции «Цыганский барон» свыше 1,5 тыс. партизан погибли, ещё столько же были взяты в плен.

«Следует отметить, что гитлеровцы убили и взяли в плен больше людей, чем захватили оружия. В отчётах упоминается несколько сотен винтовок и пулемётов. Это может значить только то, что к числу партизан приписывали так называемых пособников — мирных жителей, к которым партизаны когда-либо заходили, или просто пойманных в лесу людей», — рассказал в беседе с RT Залесский.

Это мнение подкрепляют подсчёты немецких историков, которые в 2013 году обнародовала Die Welt: в ходе таких масштабных операций, как «Цыганский барон», только 20—30% погибших или взятых в плен действительно были партизанами. Остальные были мирными жителями.

Однако партизаны объективно понесли серьёзные потери — было уничтожено свыше 200 их баз, захвачено около 20 артиллерийских орудий.

Части партизан удалось с боями выйти из окружения. Потери гитлеровцев (включая коллаборационистов) по итогам операции составили по разным данным от 3 до 4 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными.

«Результаты карательной операции «Цыганский барон» были двойственными. С одной стороны, германское командование смогло вытеснить партизан. В этом смысле операция была успешна. С другой — уже в сентябре советские войска освободили Брянщину, и никакой принципиальной роли «Цыганский барон» не сыграл. Были только оттянуты войска с фронта», — подчеркнул Залесский.

Итоги партизанской войны

По словам Елены Желамской, всего за годы войны в рядах партизанских отрядов сражались более 1 млн советских граждан. В боях с ними гитлеровцы потеряли около 1 млн человек личного состава, 4 тыс. единиц танков и другой бронетехники, 65 тыс. автомобилей, более тысячи самолётов. Кроме того, партизаны разрушили порядка 1,6 тыс. мостов и пустили под откос около 20 тыс. эшелонов.

В ходе операций «Рельсовой войны» объёмы железнодорожных перевозок на оккупированных территориях сократились на 35—40%.

«У фашистов в буквальном смысле слова горела под ногами земля», — подчеркнула Желамская.

По словам экспертов, огромные силы, брошенные нацистами на проведение антипартизанских карательных операций, не принесли им желаемого результата. Воевать с целым народом гитлеровцам оказалось не под силу, а террор против мирного населения вызывал у людей только ещё большее желание дать отпор захватчикам.