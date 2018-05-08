«Он ничего не боялся»: что сделал для победы в Великой Отечественной войне нейрохирург Николай Бурденко

75 лет назад выдающемуся российскому хирургу Николаю Ниловичу Бурденко было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он стоял у истоков нейрохирургии страны, спасал жизни солдат на фронтах Русско-японской и двух мировых войн. Бурденко создал медицинскую службу Красной армии и, по словам экспертов, приложил немало усилий, чтобы подготовить советских врачей к ВОВ. О вкладе Бурденко в Великую Победу — в материале RT.

Крутой поворот

Николай Нилович Бурденко родился 3 июня 1876 года в селе Каменка под Пензой. Он был внуком крепостного крестьянина и сыном сельского писаря, который впоследствии стал управляющим в поместье. На год раньше положенного Николай пошёл в местную земскую школу, а затем с отличием окончил духовное училище и семинарию. Но, успешно сдав вступительные экзамены в Петербургскую духовную академию, Николай неожиданно изменил своё решение.

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В 1897 году он стал студентом медицинского факультета Томского университета. Бурденко хорошо учился и сам оплачивал обучение, подрабатывая в свободное от лекций время. Однако уже в 1899 году его исключили из университета за участие в студенческой забастовке. Юноша подал прошение и в итоге был восстановлен, но в 1901 году его снова обвинили в революционной деятельности и окончательно исключили из Томского университета.

Около года Николай работал в колонии для больных туберкулёзом детей, а затем продолжил учёбу, но уже не в Томском, а в Юрьевском университете в Прибалтике.

В 1904 году Николай Бурденко ушёл добровольцем на Русско-японскую войну, где служил ассистентом врача. На фронте он не раз проявлял отвагу и стойкость: был ранен, контужен. И получил редкую для медика награду — солдатский Георгиевский крест IV степени за то, что в бою при Вафангоу перевязывал раненых прямо под огнём противника. Но, несмотря на все усилия военных врачей, из-за плохой организации санитарного дела тысячи людей гибли у него на глазах. Как он говорил в дальнейшем, именно это во многом предопределило его последующую жизнь.

Вернувшись с фронта, Бурденко в 1906 году с отличием окончил университет. В последующие три года он работал врачом в Пензе и писал диссертацию. В 1909 году Николай получил степень доктора медицины и на год уехал в Европу. А в 1910-м стал приват-доцентом Юрьевского университета.

Транспортировка раненых во время Русско-японской войны

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И снова фронт

Известие о начале Первой мировой войны застало Бурденко в Крыму — летом 1914 года он консультировал больных в знаменитой Сакской грязелечебнице. Николай Нилович вновь отправился на войну добровольцем, став помощником заведующего медицинской частью Красного Креста при армиях Северо-Западного фронта. Однако вскоре Бурденко отказался от административной работы и стал хирургом-консультантом в действующей армии. Он принимал участие в боях под Варшавой, Жирардувом и Двинском.

За годы, прошедшие с Русско-японской войны, состояние военно-медицинской службы практически не изменилось. В тех случаях, когда жизнь тяжело раненному могла спасти срочная операция, фронтовые врачи часто ограничивались перевязкой, переводя пострадавшего на лечение в тыл.

За три года войны Николай Нилович лично провёл около двух тысяч операций и организовал эвакуацию 25 тыс. раненых. Именно здесь Бурденко впервые в истории военно-полевой хирургии использовал хирургическую обработку ран головы с применением первичного шва.

Военный госпиталь времён Первой мировой войны

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Сразу после Февральской революции Бурденко занял важный пост — он стал исполняющим обязанности главного военно-санитарного инспектора. Николай Нилович попытался объединить в одну структуру все лечебные и эвакуационные учреждения армии и флота. Но из-за серьёзных разногласий с Александром Керенским, который в то время был военным и морским министром, уже в мае 1917-го Бурденко вышел в отставку.

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Николай Нилович вернулся в действующую армию. Он снова был контужен и уехал в Юрьев, где получил кафедру хирургической клиники и занялся обобщением опыта, полученного на фронте.

В начале 1918 года Прибалтику захватили немцы. Все русские преподаватели университета подлежали увольнению. Германская администрация в виде исключения предложила Бурденко остаться заведующим кафедрой. Однако Николай Нилович отказался и уехал в Воронеж, где в это время создавался новый университет.

Создатель школы нейрохирургии

Некоторое время Бурденко преподавал в Воронеже и помогал в организации первых красноармейских госпиталей, а в 1920 году его вызвали в Москву, где он принял участие в написании «Положения о военно-санитарной службе в Красной армии». С 1923 года он работал на медицинском факультете Московского университета, заняв через некоторое время должность заведующего кафедрой хирургии. Ещё пять лет спустя он создал нейрохирургическую клинику при Рентгеновском институте Наркомздрава, которая впоследствии стала Национальным научно-практическим центром нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко.

«Бурденко создал комплексное учреждение, привлекая к работе выдающихся учёных и совмещая научные исследования с медицинской практикой», — рассказала в интервью RT хранитель Музея НИИ нейрохирургии имени академика Бурденко РАМН Генриетта Чехомова.

В 1930-е годы Бурденко стал продвигать на государственном уровне идею, что в основу лечения ран должны быть положены хирургическая обработка и обязательное введение противогангренозной сыворотки. Время доказало его правоту, и предложенные Николаем Ниловичем методы лечения стали обязательными.

«Николай Нилович Бурденко стал создателем школы отечественной нейрохирургии. Кроме того, фактически он основал школу хирургов экспериментального направления и разработал методы лечения онкологии центральной и вегетативной нервной системы», — отметил в разговоре с RT историк медицины, доктор исторических и медицинских наук, профессор Дмитрий Балалыкин.

Николай Нилович Бурденко

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В 1937 году Бурденко был назначен главным консультантом-хирургом Красной армии. Он лично участвовал в лечении военнослужащих, получивших ранения на озере Хасан, на реке Халхин-Гол и в Финляндии.

«Он был Человеком с большой буквы. В 1930-е годы, когда многие при виде родственников репрессированных переходили на другую сторону улицы, он лично просил за семьи осуждённых врачей, возил им продукты, молоко детям и ничего не боялся», — отметила в беседе с RT сотрудник научно-методического центра и музея истории Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Марина Овчинникова.

Она рассказала, что в 1930-е годы из-за последствий полученных на фронте контузий Бурденко практически полностью оглох и вынужден был общаться с коллегами и близкими при помощи записей.

Обобщая опыт Первой мировой войны и вооружённых конфликтов тех лет, Бурденко вместе с коллегами разработал стратегию развития военно-медицинской службы Красной армии и единую военно-медицинскую доктрину.

«Кровавое знамя войны»

По свидетельствам современников, Бурденко очень переживал, наблюдая в 30-х годах рост ультраправых настроений в Европе.

«Два мира стали друг против друга. Фашизм поднимает кровавое знамя войны», — заявил он на VIII Всесоюзном съезде советов.

Сразу после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз Николай Нилович был назначен главным хирургом Красной армии. Он лично провёл несколько тысяч операций, участвовал в эвакуации раненых.

Военный госпиталь времён Великой Отечественной войны

© www.vsmaburdenko.ru

«Как действовали нацисты? Они вычисляли советские санитарные эшелоны, ждали, пока они загрузятся ранеными, и после этого наносили по ним авиационные удары. Так вот Бурденко, будучи уже немолодым человеком, лично спасал солдат из разбомбленных вагонов», — рассказала Овчинникова.

В 1941 году во время переправы через Неву Бурденко снова был контужен. Вскоре при осмотре санитарного госпиталя у него случился инсульт. Главный хирург Красной армии потерял не только слух, но и речь, однако сумел восстановить её с помощью упорных тренировок.

«Если сдают физические силы, должна выручать сила нравственная», — говорил Бурденко.

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В 1942 году известному врачу было присвоено звание генерал-лейтенанта медицинской службы. 8 мая 1943 года он был удостоен звания Героя Социалистического Труда, а через год получил звание генерал-полковника.

Кроме того, в 1944-м Бурденко стал одним из создателей и первым президентом Академии медицинских наук СССР.

«За годы войны им были разработаны новые способы лечения огнестрельных ранений артерий и гнойных энцефалитов. Также Бурденко активно содействовал апробации достижений своих коллег. В 1944 году он провёл испытания антибиотиков в полевых условиях. Помимо этого, Николай Нилович сыграл большую роль во внедрении в медицинскую практику использования «озвученной» эмульсии стрептоцида и методов по оживлению организма при клинической смерти», — рассказал в беседе с RT кандидат исторических наук, методист научно-методического отдела Музея Победы Николай Пономарёв.

Вскоре после окончания Великой Отечественной войны Бурденко перенёс второй инсульт, однако продолжил работу, обобщая опыт, полученный советской медициной в годы войны. Но в 1946 году у Николая Ниловича произошло третье кровоизлияние в мозг, и 11 ноября 1946 года его не стало.

«Вклад Николая Ниловича Бурденко и в развитие медицины, и в победу нашего народа в Великой Отечественной войне огромен. Из 17 млн санитарных потерь военные медики вернули в строй более 10 млн человек», — отметила Овчинникова.

Историки подчёркивают, что Бурденко стал известен на весь мир, став почётным членом Международного общества хирургов в Брюсселе, Парижской академии хирургии, а также Лондонского королевского общества хирургов.

«Однако, в отличие от многих своих современников, он предпочёл остаться и трудиться на Родине, несмотря на все трудности и перипетии исторического процесса», — резюмировал Балалыкин.