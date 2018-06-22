Минобороны показало документы о начале Великой Отечественной войны и карту плана «Барбаросса»

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Исторические документы о первых сражениях Красной Армии в Великой Отечественной войне опубликованы на сайте Министерства обороны России по случаю Дня памяти и скорби.

«Сегодня, в День памяти и скорби, на официальном сайте военного ведомства размещён уникальный электронный информационный ресурс, посвященный событиям первых дней самой ожесточенной и кровопролитной войны XX столетия — Великой Отечественной», — сообщили в министерстве.

Там отметили, что департамент информации и массовых коммуникаций министерства совместно с Центральным архивом провели масштабную работу по изысканию и оцифровке «уникальных, ранее не публиковавшихся документов, рассказывающих о первых боях Красной Армии с вероломными гитлеровскими полчищами».

«Посетители сайта смогут ознакомиться с рассекреченными архивными документами первых дней Великой Отечественной войны: директивами НКО СССР, приказами и донесениями командиров воинских частей и соединений, первыми принявшими на себя удар немецких войск», — добавили в оборонном ведомстве.

Кроме того, в министерстве отметили, что в проекте впервые представлена «трофейная карта начального этапа «Плана Барбаросса», где обозначены планируемые направления основных ударов войск вермахта в первые дни войны, а также подробное размещение у границ СССР группировок немецко-фашистских войск.

«Размещение на портале Минобороны беспрецедентного информационного ресурса, посвященного началу Великой Отечественной войны, ставит заслон набирающей обороты фальсификации истории, документально развенчивает многие её лживые мифы, становится важным элементом в системе военно-патриотического воспитания молодёжи», — подчеркнули там.

1 июня Минобороны России опубликовало архивные документы о создании суворовских военных училищ.

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