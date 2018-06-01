Минобороны России опубликовало архивные документы о создании суворовских военных училищ

Ко Дню защиты детей Департамент информации и массовых коммуникаций совместно с Центральным архивом Минобороны России представил подборку архивных документов, которые рассказывают о создании суворовских военных училищ в стране в 1940-х годах.

Как отмечается на сайте ведомства, 21 августа 1943 года Советом народных комиссаров было принято постановление «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобождённых от немецкой оккупации».

Одним из его пунктов значилось создание для детей воинов Красной армии и партизан Отечественной войны, а также детей-сирот, родители которых погибли от рук немецких оккупантов, суворовских училищ «типа старых кадетских корпусов, по 500 человек в каждом, всего 4500 человек со сроком обучения 7 лет, с закрытым пансионом воспитанников».

5 сентября 1943 года для Государственного комитета обороны был подготовлен доклад о работе, проведённой по созданию суворовских военных училищ.

«В нём сообщалось о запланированных мероприятиях по формированию училищ и подбору кадров, был изложен порядок отбора и приёма воспитанников в суворовские училища», — говорится в сообщении.

На сайте опубликована директива Генерального штаба Красной армии о формировании Калининского суворовского училища, которая была издана 27 августа 1943 года.

«Начало занятий было запланировано на 1 декабря того же года. Численность воспитанников — 500 человек. На должности постоянного состава отбирались лучшие из офицеров, с педагогическим образованием и практическим стажем в командовании подразделениями и частями Красной армии, наличием боевого опыта», — рассказали в Минобороны.

Также опубликовано «Обращение секретаря Тульского обкома ВКП(б) к секретарю ЦК ВКП(б) Маленкову».

Как отметили в ведомстве, в сентябре 1943 года руководство Тульской области обратилось к «руководству страны с просьбой предоставить 100 мест в суворовские военные училища для детей воинов Красной армии, партизан Отечественной войны и других категорий, а также разрешить организовать в Туле и Тульской области специальные ремесленное училище, детский дом и дом ребёнка».

Ранее Минобороны опубликовало уникальные архивные документы об офицерской службе Юрия Гагарина.